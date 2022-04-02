Національна академія наук України (НАНУ) розірвала співпрацю з Російською академією наук (РАН).

"НАН України розірвала Угоди про науково-технічне співробітництво з Російською академією наук, Сибірським відділенням РАН, Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова, московським фізико-технічним інститутом", - йдеться в повідомленні пресслужби Академії.

Також науковці НАН України, обрані Російською академією наук іноземними членами цієї академії, направили до президії РАН колективну заяву про свій вихід зі складу іноземних членів РАН.

"Щодо іноземних членів НАН України, що підтримали злочинні дії керівництва Російської Федерації, президія НАН України на своєму засіданні 17 березня 2022 року доручила відділенням Академії внести на розгляд чергових Загальних зборів НАН України подання про виключення цих осіб зі складу іноземних членів НАН України в порядку, визначеному Статутом НАН України", - йдеться в повідомленні.

Також, у Нацакадемії зазначають, що діячі російської науки, культури, російські державні та громадські діячі, які підтримали збройну агресію РФ проти України, будуть позбавлені звання "Почесний доктор Національної академії наук України".