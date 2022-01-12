Події

07:12 12.01.2022

Пожежу в ангарі в Подільському районі Києва ліквідовано, вдалось уникнути вибуху

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Пожежу в ангарі в Подільському районі Києва ліквідовано, вдалось уникнути вибуху

Пожежу, що виникла у вівторок увечері в ангарі в Подільському районі столиці, ліквідовано. Рятувальники евакуювали 7 вуглекислотних балонів, які могли вибухнути, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві.

"Під час ліквідації спалаху з ангару було евакуйовано 7 вуглекислотних балонів, тим самим пожежники запобігли можливому вибуху. О 18:58 загоряння локалізовано на площі 300 кв. м та о 19:32 – ліквідовано", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Facebook у вівторок увечері.

Жертв і постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють.

Раніше повідомлялося, що 17:46 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на вул. Світлицького, 35 у Подільському районі столиці... По прибуттю, бійці встановили, що займання сталося в 1-поверховому металевому ангарі орієнтовним розміром 15х20 м, прибудованому до 2-поверхової будівлі кондитерського цеху. Оскільки існує загроза розповсюдження полум’я на всю площу ангару, рятувальники передали про підвищений ранг пожежі.

На місці було задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 36 фахівців особового складу.

 

 

 

Теги: #пожежа #ангар #київ
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