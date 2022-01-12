У Держдепі не виключають, що США та їх союзники у разі введення санкцій проти РФ оберуть різні заходи

У Держдепартаменті США не виключають, що у разі застосування санкцій та експортних обмежень до Росії ці заходи у Вашингтона та його союзників можуть бути різними, заявила у вівторок на брифінгу заступник держсекретаря Вікторія Нуланд.

"Як це вже відбувалося в минулому, США можуть ввести один пакет заходів, а Європа і союзники можуть зробити паралельні кроки, не такі самі, але також болючі для Росії, оскільки у нас різні економічні ризики", - сказала вона.

Нуланд зазначила, що США цілком переконані в тому, що вони виступають єдино, і санкції або експортні обмеження, підготовлені на випадок нападу РФ на Україну, будуть болючими для Росії.