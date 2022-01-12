Держдеп вважає безглуздою ідею про санкції проти "Північного потоку-2", що обговорюється в Конгресі США

Ідея про додаткові санкції проти "Північного потоку-2", яка звучить у Конгресі Сполучених Штатів, не має сенсу, заявила у вівторок заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

"Те, що ми бачимо у конгресі, ніяк не може вплинути на "Північний потік-2", - сказала вона на брифінгу в держдепі.

Нуланд пояснила, що мета адміністрації – уповільнити процес запуску трубопроводу.

"Ми працюємо з Німеччиною та ЄС над тим, щоб уповільнити розгляд питання про запуск газопроводу", - заявила вона, додавши, що Берлін у минулому вже вжив кроків у цьому напряму.

Раніше цього тижня американські ЗМІ повідомили, що заступник держсекретаря Вікторія Нуланд та старший радник із глобальної енергобезпеки у держдепі Амос Хохштейн намагаються переконати законодавців-демократів не підтримувати санкції проти "Північного потоку-2".

Раніше представник держдепу Нед Прайс заявляв, що США виступають проти реалізації проекту "Північний потік-2", проте введення санкцій проти газопроводу наразі послабить єдність Сполучених Штатів і Європи і не стане стримувальним Росію фактором у її політиці щодо України.

У грудні сенатор-республіканець Тед Круз домігся від демократів проведення 14 січня голосування щодо внесення до оборонного бюджету США поправок із санкціями проти газопроводу в обмін на те, що він перестане перешкоджати затвердженню Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посади в адміністрації.

Санкції проти "Північного потоку-2" не були включені до ухваленого бюджету.

"Ми сповнені рішучості працювати з Конгресом над надійним, сильним стримувальним фактором проти російської агресії в Україні. На жаль, ця поправка, за нашою оцінкою, не є справжньою спробою протистояти подальшій російській агресії чи захистити Україну", - сказав Прайс.

Він додав: "Ми стурбовані тим, що у разі ухвалення цей закон лише підірве єдність наших європейських союзників у вирішальний момент, коли нам необхідно виступити єдиним фронтом у відповідь на російські загрози щодо України".

"Росія витлумачила б будь-яку зміну нашої позиції, яка випливає із санкцій щодо "Північного потоку-2", як можливість використовувати тріщину в трансатлантичних відносинах, і наша адміністрація сповнена рішучості не допустити цього", - наголосив дипломат.