США будуть раді розглянути заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО

Сполучені Штати завжди заявляли, що будуть раді розглянути заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, якщо вони надійдуть, заявила у вівторок заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

"Я пропрацювала у п'яти американських адміністраціях. І ми завжди говорили, якщо Фінляндія та Швеція матимуть бажання поговорити про можливість їх вступу до НАТО, то ми завжди готові зробити це", - сказала вона на брифінгу в держдепі.

Розмови про можливість приєднання цих двох країн до НАТО активізувалися останніми тижнями на фоні суперечок між РФ та Заходом щодо концентрації поблизу кордонів з Україною російських сил.