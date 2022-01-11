У Бельгії санітарна перепустка буде дійсною за умови бустерного щеплення

Міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбрук підтвердив, що незабаром санітарна перепустка (Covid Safe Ticket) буде вважатися дійсною лише при включенні до неї бустерної дози вакцини.

"Настане момент, дату якого ще не визначено, коли щеплення бустерною дозою стане визначальним для дозволу на отримання Covid Safe Ticket", - наводять бельгійські ЗМІ слова міністра, який у вівторок відповідав на запитання депутатів Палати представників.

"Це не займе багато часу. Це буде рішення європейського масштабу", - додав Ванденбрук, зазначивши, що для його схвалення йдеться "про деяку кількість тижнів".

На думку міністра, це логічний крок у епідеміологічній ситуації, що склалася в країні, оскільки ефект "базової вакцинації" протягом декількох місяців сильно послаблюється, і бустерне щеплення знову зміцнює його.

На щотижневому брифінгу про епідеміологічну ситуацію в бельгійській столиці у вівторок було сказано, що кількість заражень коронавірусом зростає експоненціальним чином у Брюссельському регіоні через поширення штаму "омікрон".

Зараження на 100 тис. населення за 14 днів перевищило 3 тис., що є безпрецедентним рекордом. Коефіцієнт відтворення вірусу досяг тривожного значення 1,45. Найбільша кількість хворих належить до вікової групи 20-40 років.

Як пояснює бельгійська медична влада, сертифікат про вакцинацію стає "санітарною перепусткою" (Covid Safe Ticket) у разі відвідування різноманітних колективних заходів, де його вимагають поряд із вхідним квитком або запрошенням.