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14:36 11.01.2022

Напад РФ на Україну буде вердиктом для НАТО – Єрмак

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Напад РФ на Україну буде вердиктом для НАТО – Єрмак

Імовірний напад РФ на Україну буде вердиктом для НАТО і великою проблемою для країн Заходу, вважає голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, принципова позиція України полягає у тому, що будь-яке обговорення питань системи безпеки в Європі має починатися з України. Водночас перемога України буде перемогою всіх її західних партнерів, продовження війни в Україні чи ескалація ситуації буде однією з найбільших поразок цих партнерів.

"Давайте почнемо про це говорити після зупинення війни в Україні. Напад Росії на Україну буде кінцем будь-якої безпеки не лише в Європі, а й у всьому світі", - заявив Єрмак в інтерв'ю британському телеканалу "Channel 4", відповідаючи на запитання, щоб він відповів росіянам, які висловлюють занепокоєння безпекою та розміщенням озброєнь НАТО в Україні.

Єрмак також зазначив, що впевнений у тому, що 90% населення України захищатиме свою країну. Водночас Україна наразі більш готова до можливого нападу Росії, ніж це було у 2014 році, наголосив він.

"Якщо це станеться (РФ нападе на Україну - ІФ), це буде вердикт для НАТО і великою проблемою, тому що всі західні країни матимуть пояснити свої громадянам, чому вони говорили так довго - і це сталося... Вступ до НАТО як мету записано у нашій Конституції. Лише українське суспільство та країни-члени НАТО можуть ухвалити це рішення. Якщо якась із країн НАТО проти цього рішення – нехай скаже про це чесно", - резюмував Єрмак.

 

Теги: #єрмак #нато #агресія_рф
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