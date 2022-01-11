Морозна погода збережеться в Україні у найближчі дві доби

У найближчі дві доби в Україні очікується морозна без істотних опадів погода, хоча вже вдень 13 січня арктичний холод поступово почне відступати на схід, а із Західної Європи в Україну переміщатиметься тепліша повітряна маса, що приведе до підвищення денної температури, у західних областях до відлиги, повідомив Укргідрометцентр.

12 січня в Україні без істотних опадів, лише у Луганській, Донецькій областях та у Криму вночі невеликий сніг.

На дорогах, окрім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби 10-15° морозу (вночі на півночі до 18°, вдень на заході країни 4-9° морозу); у південно-східних та південних областях уночі 6-11°, вдень 3-8° морозу.

У Києві у середу без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 13-15° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 12 січня найвища температура вдень була 9,2° тепла у 2005 році, найнижча вночі 26,9° морозу у 1950 році.

У четвер, 13 січня, в Україні без істотних опадів.

На дорогах, окрім південної частини, ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18° морозу (у північних областях 16-21° морозу), у південній частині та на крайньому заході 10-15° морозу; вдень 3-10° морозу, у більшості західних областей близько 0°.

У Києві у четвер без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19° морозу, вдень 4-6° морозу.