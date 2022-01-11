Події

12:19 11.01.2022

Морозна погода збережеться в Україні у найближчі дві доби

2 хв читати
Морозна погода збережеться в Україні у найближчі дві доби

У найближчі дві доби в Україні очікується морозна без істотних опадів погода, хоча вже вдень 13 січня арктичний холод поступово почне відступати на схід, а із Західної Європи в Україну переміщатиметься тепліша повітряна маса, що приведе до підвищення денної температури, у західних областях до відлиги, повідомив Укргідрометцентр.

12 січня в Україні без істотних опадів, лише у Луганській, Донецькій областях та у Криму вночі невеликий сніг.

На дорогах, окрім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби 10-15° морозу (вночі на півночі до 18°, вдень на заході країни 4-9° морозу); у південно-східних та південних областях уночі 6-11°, вдень 3-8° морозу.

У Києві у середу без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 13-15° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 12 січня найвища температура вдень була 9,2° тепла у 2005 році, найнижча вночі 26,9° морозу у 1950 році.

У четвер, 13 січня, в Україні без істотних опадів.

На дорогах, окрім південної частини, ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18° морозу (у північних областях 16-21° морозу), у південній частині та на крайньому заході 10-15° морозу; вдень 3-10° морозу, у більшості західних областей близько 0°.

У Києві у четвер без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19° морозу, вдень 4-6° морозу.

Теги: #укргідрометцентр #погода
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:29 11.01.2022
Ожеледиця у 18 областях: 11–12 січня в Україні буде слизько

Ожеледиця у 18 областях: 11–12 січня в Україні буде слизько

16:45 10.01.2022
У Києві 10-12 січня збережеться ожеледиця на дорогах - КМДА

У Києві 10-12 січня збережеться ожеледиця на дорогах - КМДА

12:11 10.01.2022
В Україні очікується похолодання, без істотних опадів

В Україні очікується похолодання, без істотних опадів

12:32 09.01.2022
В Україні очікується незначне похолодання, місцями сніг та ожеледь

В Україні очікується незначне похолодання, місцями сніг та ожеледь

12:36 08.01.2022
Опади очікуються найближчими днями по всій Україні

Опади очікуються найближчими днями по всій Україні

12:10 07.01.2022
Невеликий мокрий сніг очікується в суботу вдень на Прикарпатті та Закарпатті

Невеликий мокрий сніг очікується в суботу вдень на Прикарпатті та Закарпатті

12:47 06.01.2022
В Україні очікується похолодання, без суттєвих опадів

В Україні очікується похолодання, без суттєвих опадів

10:12 06.01.2022
Прогноз погоди на Різдво: святкуємо комфортно!

Прогноз погоди на Різдво: святкуємо комфортно!

10:08 06.01.2022
У ДСНС попереджають українців про погіршення погодних умов в окремих областях

У ДСНС попереджають українців про погіршення погодних умов в окремих областях

12:55 05.01.2022
Минулий рік увійшов до двадцятки найтепліших і найсухіших у Києві за 140 років – обсерваторія

Минулий рік увійшов до двадцятки найтепліших і найсухіших у Києві за 140 років – обсерваторія

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні норми мовного закону про друковані ЗМІ набувають чинності в середині січня

На зарплати поліцейським додатково виділили 1 млрд грн - Монастирський

В Україні за добу виявили 5 429 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 7 761 особа, 219 померло

США схвалили надання Україні додаткової оборонної допомоги на $200 млн

Чиновники адміністрації Байдена намагаються переконати демократів не голосувати за санкції проти "Північного потоку-2"

ОСТАННЄ

В Україні норми мовного закону про друковані ЗМІ набувають чинності в середині січня

Японія продовжує заборону на приїзд іноземців до кінця лютого

У Хмельницькому 16 дітей отруїлися в аквапарку, поліція здійснює перевірку

ДБР викрило факти знущань поліцейських із затриманих у кількох областях України

Мати Саакашвілі вимагає, щоб до екс-президента Грузії у в'язницю допустили закордонних лікарів

Розвиток ситуації в Тихому океані може піднести "стратегічний сюрприз" світові

У Києві рецидивісти побили та пограбували журналіста Куликова, нападників затримано

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: НАСТАВ ЧАС ПРЕДМЕТНО ДОМОВЛЯТИСЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ КОНФЛІКТУ НА ДОНБАСІ, МИ ГОТОВІ ДО НЕОБХІДНИХ РІШЕНЬ НА САМІТІ ЛІДЕРІВ "НОРМАНДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ"

СБУ протягом 2021 року повідомила про підозри понад 60 організаторам фейкового "референдуму" 2014 року в Луганській області

Білоруську опозиціонерку Колесникову відправили в колонію - правозахисники

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА