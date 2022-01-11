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12:07 11.01.2022

Японія продовжує заборону на приїзд іноземців до кінця лютого

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Японія продовжує заборону на приїзд іноземців до кінця лютого

Уряд Японії через загрозу штаму "омікрон" коронавірусу продовжить заборону на в'їзд іноземців, які не постійно проживають в країні, до кінця лютого, заявив у вівторок японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда.

"Ситуація із зараженнями "омікроном" ясно відрізняється тут і за кордоном, тому умови нинішнього прикордонного контролю діятимуть до кінця лютого", - наводить слова прем'єра видання "Майніті".

Заборону на приїзд більшості категорій іноземних громадян було запроваджено 30 листопада минулого року після підтвердження перших випадків зараження штамом "омікрон" у Японії, спочатку її планували на місяць. Також від громадян, що повертаються до Японії, та іноземців, які на постійній основі проживають у цій країні, вимагали пройти карантин у спеціально відведених урядом місцях. Кількість тих, хто повертається до Японії, обмежили 3,5 тис. осіб.

Окрім того, тоді влада заборонила іноземцям, які мають дозвіл на проживання в Японії, приїжджати з 11 країн світу, зокрема ПАР, якщо вони побували там протягом 14 днів до оголошення обмежень. Проте генсек Японії Хірокадзу Мацуно згодом заявив, що цей захід скасують "із гуманітарних міркувань".

За даними статистичного сайту Worldometers, загалом із початку пандемії в Японії COVID-19 заразилися понад 1,77 млн людей, більше ніж 18,4 тис. інфікованих померли. Одужали понад 1,71 млн людей.

Теги: #карантин #японія
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