Події

09:48 11.01.2022

У Харкові понад півтори години було призупинено рух на частині Холодногірсько-Заводської лінії метро

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У Харкові понад півтори години було призупинено рух на частині Холодногірсько-Заводської лінії метро

У Харкові у вівторок, 11 січня, через технічні причини рух поїздів Холодногірсько-Заводською лінією метро було обмежено.

"Внаслідок пориву на зовнішніх мережах водопостачання з міркувань безпеки для пасажирів було тимчасово припинено рух на ділянці Холодногірсько-Заводської лінії з 5:30 до 7:08", - повідомив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" речник метрополітену Олексій Бітнер.

Протягом 1 години 38 хвилин поїзди курсували Холодногірсько-Заводською лінією на ділянці від ст. "Індустріальна" до ст. "Проспект Гагаріна".

Теги: #метро #харків
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