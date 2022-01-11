Ожеледиця у 18 областях: 11–12 січня в Україні буде слизько

За даними Sinoptik.ua , 11–12 січня майже на всій території країни оголошено І (жовтий) рівень небезпеки. Замерзання дощу та мокрого снігу на дорогах і тротуарах очікується у всіх областях, крім Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Одеської та Миколаївської. Щоб уникнути травм, радимо по можливості відкласти поїздки на власному автотранспорті та носити взуття з максимально рифленою підошвою. І не забувайте, що лід значно збільшує гальмівний шлях — будьте обережні на пішохідних «зебрах», якщо переходите дорогу або керуєте автомобілем.