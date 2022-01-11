Лондон із союзниками на Раді Росія-НАТО заявить про неприйнятність нарощування РФ сил поблизу України

Велика Британія та її союзники під час майбутньої Ради Росія-НАТО 12 січня має намір заявити Москві про те, що нарощування РФ військової могутності на кордоні з Україною є неприйнятним, йдеться у заяві британського МЗС, поширеній у понеділок.

"Разом із нашими союзниками на Раді Росія-НАТО у середу Велика Британія заявить Росії, що нарощування військової могутності на кордоні з Україною є неприйнятним", - йдеться у ній.

Крім того, у заяві зазначається, що "будь-яке військове вторгнення в Україну було б великою стратегічною помилкою із серйозними наслідками". "Росія має припинити акти агресії та піти шляхом дипломатії", - наголошується в ньому.

Також Лондон зазначив, що тісно співпрацює з партнерами та союзниками з метою "дати зрозуміти Росії, що ми не приймаємо її кампанію, яка підриває демократію у сусідів".

"Ми єдині з нашими союзниками та партнерами у засудженні поведінки Росії, і ми вимагатимемо від Росії виконання зобов'язань, прийнятих у Гельсінкі, Будапешті та Мінську", - зазначено в ньому.

Представники США та Росії провели переговори у Женеві 10 січня. Рада Росія-НАТО запланована на 12 січня.