Шерман: Прямої відповіді від Росії на заклики до деескалації ситуації на кордоні з Україною у Женеві не було

Росія не дала прямої відповіді щодо того, чи готова до деескалації ситуації на кордоні з Україною, заявила в понеділок заступник держсекретаря США Венді Шерман під час телефонного брифінгу.

"Я не думаю, що ми знаємо відповідь на це запитання", - сказала Шерман, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи має вона дані, що свідчать про те, що Росія готова до деескалації ситуації на кордоні з Україною.

"Вони можуть довести, що вони не мають намірів вторгнутися (в Україну - ІФ), повернувши військових назад на місця дислокації", - додала вона.