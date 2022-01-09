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22:49 09.01.2022

Столтенберг вважає можливими компроміси з РФ

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Столтенберг вважає можливими компроміси з РФ

Компроміси з Росією з низки питань безпеки можливі, проте за одну зустріч вони недосяжні, заявив у неділю генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми готові працювати над кращими відносинами", - заявив він газеті Financial Times.

"Ми в минулому вже доводили, що можемо піти на компроміси та знаходити з Росією вирішення проблем", - додав він.

Столтенберг пояснив, що для цього, ймовірно, знадобиться не одна, а серія зустрічей.

"Можливо разом знайти шлях уперед, політичний шлях. Можливо вирішити питання щодо побоювань Росії", - вважає він.

При цьому генсек укотре попередив, що НАТО не має наміру відмовлятися від принципу "відкритих дверей", що означає, що будь-яка країна, зокрема Україна, може претендувати на вступ до альянсу.

Про те, що навряд чи вдасться швидко знайти рішення з РФ з питань безпеки, заявив у неділю і держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Не думаю, що наступного тижня буде прорив", – сказав він в інтерв'ю CNN.

Наступного тижня у Женеві відбудуться консультації США та РФ з питань безпеки. Пізніше у Брюсселі відбудеться засідання Ради Росія-НАТО, а після нього відбудуться контакти Росії та ОБСЄ.

 

 

Теги: #генсек #думка #росія #нато
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