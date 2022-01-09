У Ніжині на меблевій фабриці вибухнув опалювальний котел, триває ліквідація пожежі

У місті Ніжині (Чернігівська обл.) в неділю вдень на території ПрАТ "Ніжинська меблева фабрика", попередньо, внаслідок вибуху опалювального котла виникла пожежа, за попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

"9 січня о 14:30 у м. Ніжин на території ПрАТ "Ніжинська меблева фабрика", попередньо, внаслідок вибуху опалювального котла в котельні виникла пожежа з розповсюдженням на покрівлю цеху з виробництва пелетів. О 16:07 пожежу локалізовано на площі 200 кв. м", - йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.