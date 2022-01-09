На українському кордоні спостерігається зростання пасажиропотоку, особливо на західному напрямку

В українських пунктах пропуску в неділю фіксується збільшення пасажиро-транспортного потоку, що зумовлено переважно поверненням громадян України за кордон після завершення новорічно-різдвяних свят.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, перед деякими пунктами пропуску, зокрема "Краківець", "Шегині" та "Грушів", виникає скупчення транспортних засобів, які налічують у середньому від 80 до 150 автівок (легкових і вантажних). Водночас, черги відсутні перед пунктами пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Смільниця".

У прикордонному відомстві звертають увагу на те, що для подорожуючих, які не зробили ПЛР-тести на COVID-19 за 24 години до в’їзду в Польщу, біля пунктів пропуску "Краківець", "Шегині", "Рава-Руська" та "Ягодин" працюють відповідні мобільні лабораторії – ця процедура також може уповільнювати прикордонно-митний рух.

Загалом за минулу добу, 8-9 січня, кордон держави перетнуло майже 100 тис. осіб та 17,5 тис. автомобілів. На західному напрямку державний рубіж перетнуло 32,7 тис. осіб та 7,8 тис. транспорту.

З метою забезпечення ритмічності пропускних операцій Державна прикордонна служба України збільшила кількість прикордонних нарядів, аби пропуск був максимально швидким і відповідав критеріям безпеки.