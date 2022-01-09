Події

16:58 09.01.2022

У Львівському аеропорту викрили українку з підробленим хорватським паспортом

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У Львівському аеропорту викрили українку з підробленим хорватським паспортом

Львівські прикордонники під час прикордонного контролю пасажирів рейсу "Венеція-Львів" у місцевому аеропорту викрили одну з жінок, яка пред'явила підроблений закордонний паспорт Хорватії, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України в неділю.

"У інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо дійсності документа. Після поглибленого вивчення прикордонниця Львівського загону встановила, що пред'явлений паспорт повністю підроблений", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що пізніше з'ясувалося, що жінка, яка пред'явила підроблений документ, є громадянкою України.

"Дії порушниці підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст. 204-1 КУпАП "незаконний перетин або спроба незаконного перетину держкордону України" та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу "підроблення документів, печаток, штампів та бланків або використання підроблених документів, печаток, штампів",-уточнюють прикордонники.

Теги: #паспорт #підробка
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