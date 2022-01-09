В Україні очікується незначне похолодання, місцями сніг та ожеледь

Найближчої доби внаслідок переміщення арктичного повітря з північного заходу Європи в Україні очікується холодна погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок вночі, 10 січня, в Україні, крім західних областей, вдень у східній частині місцями невеликий сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь; на решті територій без суттєвих опадів.

Уночі та вранці у західних областях та у південній частині місцями туман. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатському регіоні 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в південній частині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, в Криму 7-12° тепла.

У Києві в понеділок вночі невеликий сніг, Вдень без суттєвих опадів; температура вночі та вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 10 січня найвища температура вдень (+9,8°) була в 2007 році, найнижча вночі (-30,7°) в 1940 році.

У вівторок, 11 січня, в Україні без суттєвих опадів, лише вдень 11 січня та протягом 12 січня у східній частині сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря 11 січня вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу, на півдні та сході країни вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°; 12 січня вночі 11-16° морозу, вдень 8-13° морозу, на півдні та сході країни вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві у вівторок хмарно з проясненнями. Без суттєвих опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.