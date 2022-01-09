Події

04:35 09.01.2022

Боррель і Блінкен обговорили нарощування військ Росією навколо України

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Боррель і Блінкен обговорили нарощування військ Росією навколо України

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили нарощування військової могутності Росією навколо України.

Як повідомляє у суботу Зовнішня дипломатична служба ЄС, Боррель поділився своєю оцінкою ситуації після візиту до України, зокрема, на лінію дотику.

"Вони підтвердили підтримку Європейським Союзом та США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосили на необхідності для Росії зняти напругу та виконати Мінські домовленості в повному обсязі", - йдеться у повідомленні. Крім того, сторони висловили впевненість, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки і спричинить високу ціну.

Також держсекретар США та високий представник ЄС обговорили двосторонні та багатосторонні дипломатичні зобов'язання після пропозицій, поданих Російською Федерацією щодо поглядів Росії на механізми безпеки в Європі.

"Вони наголосили на міцному партнерстві США та ЄС та спільній відданості трансатлантичній безпеці та протидії спільним викликам безпеки. Вони домовилися, що будь-яке обговорення європейської безпеки відбуватиметься в координації та за участю Європейського союзу", - наголошується в прес-релізі.

Сторони домовилися підтримувати тісний контакт з усіх цих пріоритетних напрямів.

 

 

Теги: #сша #єс #росія #загроза
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