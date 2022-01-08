Події

14:34 08.01.2022

Єнін у річницю катастрофи літака МАУ: справа честі для всього цивілізованого світу притягти винних до відповідальності

2 хв читати
Єнін у річницю катастрофи літака МАУ: справа честі для всього цивілізованого світу притягти винних до відповідальності

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін у другу річницю катастрофи літака Міжнародних Авіаліній України (рейс PS 752) поблизу Тегерана наголосив, що притягнення до відповідальності винних у загибелі людей є справою честі для всіх нас, всього цивілізованого світу.

"Сьогодні друга річниця пам'яті загиблих пасажирів і членів екіпажу PS752. Важко підібрати слова, які висловили б біль, з якими живуть рідні загиблих. Які вже другий рік, друге Різдво, зустрічають з непоправною порожнечею. Справа честі для всіх нас, для всього цивілізованого світу притягти винних до відповідальності і зробити все можливе, щоб такі катастрофи ніколи не повторювалися! Вічна пам'ять...",- написав Єнін на своїй сторінці в Facebook в суботу.

Як повідомляє прес-служба МВС, в суботу керівництво МВС вшанувало пам'ять загиблих пасажирів і членів екіпажу літака МАУ. Присутні поклали до Меморіалу квіти та вшанували пам'ять хвилиною мовчання.

Єнін запевнив присутніх, що"хоч би скільки сил і часу це коштувало уряду України та міжнародним партнерам, вони єдиним фронтом боротимуться за справедливість".

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом "Тегеран-Київ", було збито в районі міжнародного аеропорту ім.Імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту рано вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за падіння українського літака.

Наприкінці липня 2020 року в Києві відбулися переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак МАУ. 20 жовтня Україна та Іран завершили другий раунд переговорів щодо збитого літака МАУ поблизу Тегерана.

Теги: #мау #єнін #роковини
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:51 08.01.2022
Посольство США вшанувало пам'ять жертв збитого два роки тому літака МАУ під Тегераном

Посольство США вшанувало пам'ять жертв збитого два роки тому літака МАУ під Тегераном

07:50 08.01.2022
Іран готовий до додаткових переговорів про збитий у Тегерані літак МАУ

Іран готовий до додаткових переговорів про збитий у Тегерані літак МАУ

17:12 06.01.2022
"МАУ" вивчає можливість звернення до арбітражу щодо відшкодування Іраном збитків за збитий літак

"МАУ" вивчає можливість звернення до арбітражу щодо відшкодування Іраном збитків за збитий літак

15:36 06.01.2022
Міжнародна група з координації та допомоги працюватиме за нормами міжнародного права над відшкодуванням Іраном збитків за збиття літака "МАУ"

Міжнародна група з координації та допомоги працюватиме за нормами міжнародного права над відшкодуванням Іраном збитків за збиття літака "МАУ"

13:13 21.12.2021
"МАУ" у 2022 році планує розширити флот до 30 літаків, на 30% збільшити кількість рейсів

"МАУ" у 2022 році планує розширити флот до 30 літаків, на 30% збільшити кількість рейсів

16:17 17.12.2021
"МАУ" вирішила не скорочувати рейси до Італії

"МАУ" вирішила не скорочувати рейси до Італії

18:41 16.12.2021
МАУ до лютого 2022 р. скоротить рейси до Італії через посилення карантинних обмежень

МАУ до лютого 2022 р. скоротить рейси до Італії через посилення карантинних обмежень

12:28 10.12.2021
"Ковідну" тисячу гривень вакцинованим громадянам можна буде витратити на внутрішні рейси "МАУ"

"Ковідну" тисячу гривень вакцинованим громадянам можна буде витратити на внутрішні рейси "МАУ"

14:10 08.12.2021
"МАУ" наприкінці грудня запустить далекомагістральні чартери на курорти Домінікани, Мексики та Мальдів

"МАУ" наприкінці грудня запустить далекомагістральні чартери на курорти Домінікани, Мексики та Мальдів

18:18 10.11.2021
Єнін про можливий прорив українсько-білоруського кордону мігрантами з Близького Сходу: Ми не дамо втягнути Україну в міграційну війну

Єнін про можливий прорив українсько-білоруського кордону мігрантами з Близького Сходу: Ми не дамо втягнути Україну в міграційну війну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В'їзд великогабаритного транспорту до Києва з 7-ї ранку неділі буде заборонено через очікуваний снігопад

Два десятки людей загинули в автомобілях під час снігопаду в Пакистані

Україна просить своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергобезпеки Європи - Зеленський

Російські найманці продовжують блокувати рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів на КПВВ на Донбасі

В Україні за добу виявили 3 195 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 1 942 особи, 76 померло

ОСТАННЄ

Аеропорт Алмати буде закритий до 10 січня

В'їзд великогабаритного транспорту до Києва з 7-ї ранку неділі буде заборонено через очікуваний снігопад

У Деснянському районі Києва знайшли тіло іноземця з ножовими пораненнями

Два десятки людей загинули в автомобілях під час снігопаду в Пакистані

Прикордонники не пустили в Україну російського актора, що їхав зніматися

Племінник Назарбаєва продовжує обіймати посаду першого заступника голови КНБ Казахстану

Опади очікуються найближчими днями по всій Україні

Під час протестів в Алмати загинув ізраїльський громадянин - МЗС

Україна просить своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергобезпеки Європи - Зеленський

У Бельгії кількість заражень коронавірусом подвоїлася за тиждень

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА