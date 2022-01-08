Єнін у річницю катастрофи літака МАУ: справа честі для всього цивілізованого світу притягти винних до відповідальності

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін у другу річницю катастрофи літака Міжнародних Авіаліній України (рейс PS 752) поблизу Тегерана наголосив, що притягнення до відповідальності винних у загибелі людей є справою честі для всіх нас, всього цивілізованого світу.

"Сьогодні друга річниця пам'яті загиблих пасажирів і членів екіпажу PS752. Важко підібрати слова, які висловили б біль, з якими живуть рідні загиблих. Які вже другий рік, друге Різдво, зустрічають з непоправною порожнечею. Справа честі для всіх нас, для всього цивілізованого світу притягти винних до відповідальності і зробити все можливе, щоб такі катастрофи ніколи не повторювалися! Вічна пам'ять...",- написав Єнін на своїй сторінці в Facebook в суботу.

Як повідомляє прес-служба МВС, в суботу керівництво МВС вшанувало пам'ять загиблих пасажирів і членів екіпажу літака МАУ. Присутні поклали до Меморіалу квіти та вшанували пам'ять хвилиною мовчання.

Єнін запевнив присутніх, що"хоч би скільки сил і часу це коштувало уряду України та міжнародним партнерам, вони єдиним фронтом боротимуться за справедливість".

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом "Тегеран-Київ", було збито в районі міжнародного аеропорту ім.Імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту рано вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за падіння українського літака.

Наприкінці липня 2020 року в Києві відбулися переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак МАУ. 20 жовтня Україна та Іран завершили другий раунд переговорів щодо збитого літака МАУ поблизу Тегерана.