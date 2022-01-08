У Деснянському районі Києва знайшли тіло іноземця з ножовими пораненнями

Поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка - уродженця іншої держави, тіло якого знайшли в Деснянському районі Києва, повідомляє відділ комунікації столичної поліції.

"У поліцію Києва від перехожих надійшло повідомлення, що на вулиці Теодора Драйзера лежить чоловік з пораненнями... Прибулі на місце правоохоронці виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями грудей. Попередньо встановлено, що померлий – уродженець іншої держави, 1969 року народження", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Правоохоронці проводять необхідні слідчі та оперативно-розшукові дії щодо встановлення всіх обставин події.