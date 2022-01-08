США підготували пакет додаткової військової допомоги Україні, працюють над питанням постачання "Стінгерів"

Адміністрація США підготувала додатковий пакет військової допомоги Україні та обговорює з союзниками в НАТО питання щодо постачання Києву переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) "Стінгер", повідомляє NBC News з посиланням на неназваних американських офіційних осіб.

"США працюють із союзниками в НАТО над тим, щоб домовитися про поставки запитуваного владою України "ПЗРК "Стінгер"", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними телеканалу, "адміністрація (президента США Джо – ІФ) Байдена також підготувала новий пакет військової допомоги США Україні. Це доповнення до тієї допомоги, яка вже надається Києву".