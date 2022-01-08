Події

07:56 08.01.2022

США підготували пакет додаткової військової допомоги Україні, працюють над питанням постачання "Стінгерів"

1 хв читати
США підготували пакет додаткової військової допомоги Україні, працюють над питанням постачання "Стінгерів"

Адміністрація США підготувала додатковий пакет військової допомоги Україні та обговорює з союзниками в НАТО питання щодо постачання Києву переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) "Стінгер", повідомляє NBC News з посиланням на неназваних американських офіційних осіб.

"США працюють із союзниками в НАТО над тим, щоб домовитися про поставки запитуваного владою України "ПЗРК "Стінгер"", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними телеканалу, "адміністрація (президента США Джо – ІФ) Байдена також підготувала новий пакет військової допомоги США Україні. Це доповнення до тієї допомоги, яка вже надається Києву".

 

 

 

Теги: #сша #стінгер #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:22 08.01.2022
В Україні за добу виявили 3 195 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 1 942 особи, 76 померло

В Україні за добу виявили 3 195 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 1 942 особи, 76 померло

08:06 08.01.2022
США мають намір прояснити, навіщо Казахстану знадобилася допомога сил ОДКБ

США мають намір прояснити, навіщо Казахстану знадобилася допомога сил ОДКБ

07:26 08.01.2022
У НАТО є скептицизм щодо готовності РФ до деескалації ситуації за допомогою дипломатії

У НАТО є скептицизм щодо готовності РФ до деескалації ситуації за допомогою дипломатії

07:20 08.01.2022
США налаштовані на конкретні результати гарантій безпеки під час зустрічей з Росією

США налаштовані на конкретні результати гарантій безпеки під час зустрічей з Росією

21:30 07.01.2022
США порушуватимуть тему України на всіх можливих майданчиках діалогу з РФ

США порушуватимуть тему України на всіх можливих майданчиках діалогу з РФ

19:55 07.01.2022
Блінкен обговорив із Кулебою потенційну реакцію США на нарощування військових сил РФ поблизу українських кордонів

Блінкен обговорив із Кулебою потенційну реакцію США на нарощування військових сил РФ поблизу українських кордонів

19:34 07.01.2022
Нарощування РФ військового потенціалу та загрозлива риторика сигналізують про реальний ризик нового збройного конфлікту в Європі

Нарощування РФ військового потенціалу та загрозлива риторика сигналізують про реальний ризик нового збройного конфлікту в Європі

19:26 07.01.2022
Столтенберг: Союзники НАТО надають підтримку Україні, щоб дозволити користуватися правом захищати себе

Столтенберг: Союзники НАТО надають підтримку Україні, щоб дозволити користуватися правом захищати себе

19:10 07.01.2022
Столтенберг: Реформи зроблять Україну та Грузію менш уразливими для вторгнення Росії

Столтенберг: Реформи зроблять Україну та Грузію менш уразливими для вторгнення Росії

19:05 07.01.2022
Заступник держсекретаря США обговорила Україну з генсеком ОБСЄ

Заступник держсекретаря США обговорила Україну з генсеком ОБСЄ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 3 195 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 1 942 особи, 76 померло

Будь-яка подальша агресія проти України матиме значні наслідки та високу ціну для РФ – генсек НАТО

Макрон розраховує найближчими днями провести телефонну розмову з Путіним

Співробітники СБУ перевіряють окремих громадян Казахстану з огляду на ситуацію в республіці та російський чинник

ДБР спростувало інформацію про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал"

ОСТАННЄ

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 303 млн

На Закарпатті триває ліквідація наслідків негоди

У Казахстані затримано понад 4 тис. осіб, серед них є іноземці

Іран готовий до додаткових переговорів про збитий у Тегерані літак МАУ

У результаті ДТП в Івано-Франківській області загинуло немовля, троє людей травмовані

На Закарпатті знайшли тіло зниклого раніше підлітка

Китайські вчені виявили воду у зразку місячного ґрунту

Минулої доби зафіксовано три порушення режиму тиші на Донбасі

8 січня: Яке сьогодні свято

Денісова закликала МЗС забезпечити належний захист і підтримку громадян України в Казахстані

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА