Китайські вчені виявили воду у зразку місячного ґрунту, доставленого на Землю автоматичною міжпланетною станцією (АМС) "Чан'є-5" у 2020 році, йдеться в матеріалах статті, опублікованої на сайті наукового журналу Science Advances.

"Ми публікуємо аналіз результатів, заснованих на даних у спектрах відображення від 0.48 до 3.2 мікрометрів, отриманих апаратом, що спускається, зонда "Чан'е-5" (...) За нашими підрахунками, в зразку місячного грунту міститься 120 мільйонних часток води, здебільшого, яка з'явилася в ньому завдяки сонячному вітру", - йдеться у дослідницькій статті.

У матеріалі наголошується, що ґрунт був зібраний у північній частині області "Океан Бур".

Китайський зонд "Чан'є-5" був запущений з космодрому "Веньчань", розташованому на острові Хайнань, за допомогою ракети-носія "Чанчжен-5" 23 листопада 2020 року. 1 грудня 2020 зонд прилунився в "Океані Бур", а потім повернувся на Землю 16 грудня того ж року, доставивши на Землю 1731 грам місячного грунту.