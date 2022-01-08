Події

07:20 08.01.2022

США налаштовані на конкретні результати гарантій безпеки під час зустрічей з Росією

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США налаштовані на конкретні результати гарантій безпеки під час зустрічей з Росією

США сподіваються, що майбутні зустрічі з російськими представниками з гарантій безпеки в рамках Ради Росія - НАТО, а також з ОБСЄ будуть продуктивними, заявила журналістам представник американського Держдепартаменту.

"Ми сподіваємось і налаштовані на те, щоб цей тиждень був конструктивним", - сказала чиновник під час спеціального телефонного брифінгу.

Вона зазначила, що на переговорах у понеділок у Женеві з безпеки Сполучені Штати розраховують "почути, що скажуть росіяни", а також "висловити власні побоювання".

"Сподіваюся, це призведе до виявлення кількох двосторонніх питань, з яких є достатньо точок дотику для продовження дискусій та, зрештою, спільного рішення через діалог зі стратегічної стабільності", - заявила представник Держдепу.

За словами дипломата, у Вашингтоні сподіваються, що за підсумками консультацій із двосторонніх питань у понеділок можна буде швидко провести засідання робочої групи та ще одне пленарне.

Водночас, вона рекомендувала скептично поставитися до коментарів російських офіційних представників про підсумки зустрічі, оскільки деякі з них "не відображатимуть справжнього характеру дискусій".

Дипломат заявила, що США вважають виконання вимог Росії щодо виведення американських ядерних сил із Європи проблематичними.

"Росія неодноразово публічно закликала США прибрати свою ядерну зброю з території союзників(...), але в минулому ми ясно давали зрозуміти Росії, що це дійсно проблематично для Сполучених Штатів, і ми підтвердили, що доти, доки існує ядерна зброя, НАТО залишиться ядерним альянсом", - заявила урядовець.

Вона назвала неточними повідомлення ЗМІ про те, що США готові обговорювати можливість скорочення чисельності американських військ у Східній Європі.

"Неточно стверджувати, що адміністрація США розробляє варіанти відведення американських військ зі Східної Європи", - заявила урядовець під час телефонної конференції у п'ятницю.

Вона вкотре підтвердила готовність США та союзників запровадити санкції проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України.

Раніше повідомлялося, що під час телефонної бесіди президенти Росії Володимир Путін та США Джо Байден домовилися провести переговори стосовно гарантій безпеки щодо трьох треків: двосторонні Росія та США – у Женеві, Росія та НАТО – у Брюсселі та у Відні – по лінії ОБСЄ.

Також, 9-10 січня консультації відбудуться у Женеві, 12 січня відбудеться Рада Росія-НАТО у Брюсселі, а 13 січня розпочнуться дискусії за лінією ОБСЄ у Відні.

 

 

Теги: #сша #діалог #росія #держдепартамент
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