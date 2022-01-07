Події

21:30 07.01.2022

США порушуватимуть тему України на всіх можливих майданчиках діалогу з РФ

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США порушуватимуть тему України на всіх можливих майданчиках діалогу з РФ

США мають намір говорити про дії Росії проти України на найближчих переговорах за участю Москви, заявив у п'ятницю глава Держдепу Ентоні Блінкен.

"На всіх цих форумах ми говоритимемо про те, що агресія проти України призведе до серйозних наслідків", - заявив Блінкен на прес-конференції. Він зазначив, що обговорення будь-яких питань із Росією може бути успішним у разі деескалації у районі України.

Держсекретар зазначив, що у США готові сприяти виконанню Мінських домовленостей, проте Росія має виявити готовність брати участь у цьому процесі.

Представники Росії та США, як повідомлялося, проведуть переговори щодо безпекових гарантій в Женеві 10 січня. Також 12 січня у Брюсселі відбудеться Рада Росія – НАТО, а 13 січня відбудеться засідання Постійної ради ОБСЄ.

 

 

Теги: #блінкен #позиція #сша #росія #україна
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