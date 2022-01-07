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20:29 07.01.2022

Денісова закликала МЗС забезпечити належний захист і підтримку громадян України в Казахстані

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Денісова закликала МЗС забезпечити належний захист і підтримку громадян України в Казахстані

Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова закликала Міністерство закордонних справ України та Посольство України в Республіці Казахстан забезпечити належний захист та підтримку громадян України, які перебувають на території цієї країни.

"Висловлюю глибоке занепокоєння у зв'язку з масовими протестами в Казахстані, під час яких можуть постраждати громадяни України… У разі потреби, вжити вичерпних заходів, зокрема – за підтримки міжнародних партнерів, для забезпечення та відновлення прав громадян України на території Казахстану", - написала Денісова у Тelegram.

При цьому Денисова вважає, що сторони конфлікту повинні утриматися від подальшої ескалації протистояння для запобігання зростанню жертв серед мирного населення та сил правопорядку та не допускати порушення найважливішого права людини – права на життя.

Вона зазначила, що за інформацією місцевих джерел, під час протестів убито 26 та поранено 18 протестувальників, втрати силовиків – 18 убитих, 748 поранених.

Як повідомлялося, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алма-Аті відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Зранку 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

У четвер у прес-службі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

 

 

 

Теги: #денісова #захист #казахстан
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