Столтенберг: Союзники НАТО надають підтримку Україні, щоб дозволити користуватися правом захищати себе

Україна - це суверенна, незалежна нація, яка має право захищати себе, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Україна - це суверенна, незалежна нація, і, звичайно, Україна має право захищати себе. Це право закріплене в Хартії ООН. Коли Україні загрожують, всі розуміють, що Україна активізує свої зусилля, щоб мати можливість захищати себе. І союзники з НАТО надають підтримку Україні, щоб дозволити Україні користуватися правом захищати себе", - сказав Столтенберг на прес-конференції за результатами позачергової зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю.

Він зазначив, що Україна – не союзник НАТО, але близький партнер, що високо цінується, якому загрожує Росія. Столтенберг додав, що РФ окупувала частину української території та продовжує дестабілізувати Донбас.

"Тому одним із меседжів на зустрічі сьогодні була необхідність надавати підтримку Україні різними шляхами", - наголосив Столтенберг.