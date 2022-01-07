Події

19:16 07.01.2022

Підполковника Сил оборони Естонії засудили за розголошення держтаємниці

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Підполковника Сил оборони Естонії засудили за розголошення держтаємниці

В Естонії Державний суд залишив у силі вирок нижчих судових інстанцій стосовно колишнього начальника центру здоров'я Сил оборони підполковника Олега Новікова, засудженого за розголошення державної та засекреченої іноземної інформації.

Як повідомив у п'ятницю портал "Дельфі", поліція безпеки виявила за місцем проживання 51-річного Новікова у комп'ютері та носіях інформацію з державною таємницею, а також документи НАТО.

Інформація мала три рівні закритості: обмежену, конфіденційну та секретну.

У лютому 2020 року Хар’юський повітовий суд на закритому засіданні засудив Новікова до двох років і шести місяців ув'язнення та трирічного випробувального терміну за статтею щодо розголошення державної таємниці, незаконне передання або надання можливості доступу до неї, а також за надання органам влади неправдивих даних.

Торішнього серпня вирок залишив у силі Талліннський окружний суд, а Державний суд у грудні 2021 року відмовився розглядати касаційну скаргу засудженого, і, таким чином, вирок остаточно набув чинності.

 

 

Теги: #підполковник #естонія #суд
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