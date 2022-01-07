Столтенберг: Реформи зроблять Україну та Грузію менш уразливими для вторгнення Росії

Реформи зроблять Україну та Грузію менш уразливими для вторгнення Росії, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"НАТО останніми роками продемонструвало, що двері НАТО залишаються відчиненими через прийняття Північної Македонії та Чорногорії як нових членів Альянсу. Ми дотримуємося наших рішень на саміті в Бухаресті щодо України та Грузії. Ми підтримуємо і допомагаємо їм на шляху до подальшої євроатлантичної інтеграції, реформами, практичною і політичною підтримкою. Я абсолютно впевнений, що, частково, важливо відправити меседж, що реформи важливі, бо це спосіб відповідати стандартам НАТО, але також це робить народи України та Грузії сильнішими. Стійкі суспільства, які добре функціонують, є менш уразливими перед вторгненням Росії", - сказав Столтенберг на прес-конференції за результатами позачергової зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю.

Він запевнив, що НАТО продовжить надавати підтримку та працювати з Грузією та Україною.