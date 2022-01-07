Громадянин України намагався таємно провезти через кордон 7,5 млн рублів

У пункті пропуску Гоптівка (Харківська обл.) прикордонники разом із працівниками митниці запобігли спробі незаконного перевезення через кордон з Російською Федерацією значної суми в російських рублях, яку громадянин України намагався вивезти, ховаючись під обшивкою передніх дверей машини.

"Валюта була прихована під обшивкою двох передніх дверей. За словами водія, громадянина України, він перевозив близько 7,5 мільйонів російських рублів", - повідомляє прес-служба Східного регіонального відділу Державної прикордонної служби України.

Крім того, прикордонники з митниками виявили в автомобілі номери та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане на тимчасово окупованій території Донецької області представниками окупаційної влади.