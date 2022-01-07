Події

11:35 07.01.2022

Аеропорт столиці Казахстану працює в штатному режимі, повітряна гавань Алмати – закрита

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Аеропорт столиці Казахстану працює в штатному режимі, повітряна гавань Алмати – закрита

Аеропорт столиці Казахстану працює в штатному режимі, повітряна гавань Алмати - закрита, повідомив у п'ятницю держтелеканал "Хабар 24".

"Авіакомпанії поступово відновлюють внутрішнє та міжнародне авіасполучення. З 15:00 відновляться польоти до Атирау, Шимкента, Туркестана, а також Дубая та Москви", - йдеться в повідомленні телеканалу.

В інформації наголошується, що аеропорт у столиці продовжує свою роботу в штатному режимі.

"Аеропорт Алмати сьогодні не працюватиме до 21:00", - йдеться в повідомленні.

В Алмати наразі триває "зачистка" міста. Відомо, що 26 осіб убито, 18 поранено, поліція затримала понад 3 тис. людей.

Теги: #аеропорти #робота #казахстан
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