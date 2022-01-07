У Харківській області поліцейський катував людину для зізнання у вбивстві, а судмедексперт "не побачив" слідів побоїв

Підозра оголошена оперуповноваженому відділу поліції та судово-медичному експерту з Харківської області: поліцейському інкримінуються тортури, а судмедексперту - винесення явно неправдивого висновку, поєднаного з обвинуваченням у тяжкому злочині.

"Санкція ч.2 ст.127 КК України, яка інкримінується оперуповноваженому, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Судово-медичному експерту (йому інкримінується ч.2 ст.384 КК – ІФ) загрожує покарання у вигляді робіт на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років", - повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового розслідування, підозрюваний розслідував убивство чоловіка, скоєне у листопаді 2019 року. Дізнавшись від свідків, що загиблий товаришував з одним із місцевих жителів, оперуповноважений та заступник начальника відділу поліції вирішили використати недозволені методи досудового розслідування для отримання даних про можливу причетність чоловіка до злочину. Вони доставили чоловіка до відділення поліції, де довгий час били його пластиковою пляшкою, заповненою водою.

При цьому судово-медичний експерт склав і надав органу досудового розслідування явно неправдиві висновки судово-медичної експертизи, в яких навмисне не вказав наявність у потерпілого тілесних ушкоджень, заподіяних працівниками поліції.

Як повідомлялося раніше, 30 вересня 2021 року про підозру у тортурах за попередньою змовою групою осіб було оголошено заступнику начальника відділу поліції Чугуївського районного управління Головного управління Національної поліції у Харківській області.