Події

07:19 07.01.2022

На Різдво закриють центри та пункти вакцинації від COVID-19

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На Різдво закриють центри та пункти вакцинації від COVID-19

На Різдво закриють центри та пункти вакцинації COVID-19, а з 8 січня вони відновлять роботу, повідомила прес-служба міністерства охорони здоров'я України.

"7 січня центри та пункти вакцинації COVID-19 будуть закриті. Вже з 8 січня вони відновлять роботу за звичайним графіком", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що контакти та розклад знаходяться на сайті vaccination.covid19.gov.ua/list або можна уточнити, зателефонувавши за номером 0 800 60 20 19.

 

 

 

Теги: #вакцинація #різдво #моз
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