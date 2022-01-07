На Різдво закриють центри та пункти вакцинації від COVID-19

На Різдво закриють центри та пункти вакцинації COVID-19, а з 8 січня вони відновлять роботу, повідомила прес-служба міністерства охорони здоров'я України.

"7 січня центри та пункти вакцинації COVID-19 будуть закриті. Вже з 8 січня вони відновлять роботу за звичайним графіком", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що контакти та розклад знаходяться на сайті vaccination.covid19.gov.ua/list або можна уточнити, зателефонувавши за номером 0 800 60 20 19.