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19:42 06.01.2022

ДБР чекає на повернення Порошенка і не вірить, що він спланував поїздку за кордон заздалегідь

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ДБР чекає на повернення Порошенка і не вірить, що він спланував поїздку за кордон заздалегідь

У Державному бюро розслідувань (ДБР) заявляють, що п'ятий президент України (2014-19), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко не планував своєї закордонної поїздки до висування йому підозри.

"Слідчі ДБР встановили, що Петро Порошенко замовив квитки на літак за кордон у день спроби вручення йому повістки про виклик до ДБР для проведення процесуальних дій… Від авіакомпанії отримано інформацію, що квитки народний депутат Петро Порошенко придбав о 19.04 17 грудня – за кілька годин після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик. Тому заяви адвокатів про нібито заздалегідь заплановану поїздку не відповідають дійсності", - повідомляється на сайті відомства.

У ДБР додали, що органи слідства чекають на повернення Порошенка "для проведення відповідних слідчих дій".

Як повідомлялося, 17 грудня слідчі ДБР спробували вручити Порошенку повістку про виклик у Бюро, проте той проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку.

Того ж дня прес-служба "Євросолідарності" повідомила, що Порошенко відбув у "заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі". Також повідомлялося про заплановані зустрічі політика з представниками парламентських і політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеки.

20 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав.

Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського". Сам нардеп 6 січня заявив, що повернеться із закордонного відрядження 17 січня.

Того ж дня Печерський райсуд Києва підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка, зокрема квартири, що належать Порошенку у Вінниці та Києві, садиба в Козині, земельні ділянки, акції у низці приватних компаній.

 

 

Теги: #дбр #порошенко #поїздка
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