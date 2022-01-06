Події

17:40 06.01.2022

Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим

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Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим.

"Дорогі громадяни! Я щиро вітаю всіх, хто разом з найближчими та найріднішими людьми зустрічає сьогодні першу зорю на вечірньому небі. Її поява знаменує особливу мить і особливе свято – Різдво Христове. Колись народження Сина Божого подарувало людям надію на спасіння та віру у перемогу життя. Нехай сьогодні це свято зміцнить нашу віру, надію, а головне – любов!" - сказав Зеленський під час різдвяного відеозвернення.

За словами президента, Різдвяний вечір є найкращою миттю для порозуміння та примирення між людьми.

"Хай усе це залишиться в минулому, а в наші сім'ї прийде достаток, у наші домівки – щастя, а в нашу країну – мир і процвітання. Я бажаю кожному веселих, сімейних, теплих, смачних і здорових Різдвяних свят! Христос рождається! Славімо Його!" – додав глава держави.

 

Теги: #зеленський #різдво #привітання
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