Міжнародна група з координації та допомоги працюватиме за нормами міжнародного права над відшкодуванням Іраном збитків за збиття літака "МАУ"

Міжнародна група з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 зосередиться на подальших діях для вирішення відповідно до норм міжнародного права питання щодо виконання Іраном міжнародно-правових зобов'язань та відшкодування збитків за збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

"Незважаючи на наші зусилля за останні два роки та численні спроби вирішити це питання шляхом переговорів, Міжнародна група визначила, що всі подальші спроби переконати Іран і вступити в переговори є марними. Міжнародна група наразі зосередиться на подальших діях для вирішення цього питання у відповідності до норм міжнародного права", - йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 з нагоди двох років із дня трагічного збиття рейсу PS752.

Учасники Міжнародної групи висловили єдність у своєму зобов'язанні притягнути Іран до відповідальності за дії та бездіяльність його цивільних та військових посадових осіб, які призвели до незаконного збиття рейсу PS752, та пообіцяли зробити все, щоб забезпечити повне відшкодування збитків, завданих порушенням Іраном норм міжнародного права.

У заяві зазначається, що майже два роки тому іранські військові запустили дві ракети класу "земля-повітря", знищивши поблизу Тегерана літак "Міжнародних авіаліній України", що прямував рейсом PS752.

"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, вшановуємо пам'ять 176 невинних пасажирів і членів екіпажу, які загинули в той трагічний день. Ми ніколи не забудемо ці марно втрачені життя і завжди будемо солідарні з родинами загиблих. В контексті цієї жахливої трагедії вони заслуговують на прозорість, справедливість, а також відповідальність усіх винних", - наголошується в заяві.

Повідомляється, що як група держав, які постраждали від порушень Ісламською Республікою Іран норм міжнародного права, вони об’єднали зусилля, щоб забезпечити захист інтересів жертв та їхніх сімей, а також повагу до принципу верховенства права.

"Маючи єдину ціль, ми постійно закликали Ісламську Республіку Іран до добросовісних переговорів, спрямованих на виконання Іраном міжнародно-правових зобов'язань щодо повного відшкодування збитків за збиття PS752. Зовсім нещодавно Міжнародна група PS752 звернулась до Ірану з пропозицією взяти на себе зобов’язання щодо вступу в переговори до 5 січня 2022 року. Але на превеликий жаль, 27 грудня ми отримали однозначну відповідь від Ірану, в якій зазначалось, що Іран не бачить потреби вести переговори з Міжнародною групою", - зазначається у заяві.

У Міжнародній групі пояснили, що незважаючи на те, що Іран спочатку погодився співпрацювати з Міжнародною групою, про що було повідомлено під час першого раунду переговорів 30 липня 2020 року, Іран наразі змінив свою позицію і категорично виступає проти будь-яких подальших переговорів, пов'язаних із колективною вимогою про відшкодування збитків за збивання PS752.

"Оскільки Іран несе міжнародно-правову відповідальність перед постраждалими державами, це питання має обговорюватись колективно, щоб забезпечити справедливе та рівне ставлення до всіх жертв трагедії. Нам зрозуміло, що Іран продовжує уникати виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань, відмовляючись вести подальші переговори з Міжнародною групою та не відшкодовуючи збитки за свої дії. Міжнародна група не вважає за доцільне терпіти наругу над пам’яттю 176 невинних жертв", - наголошується в заяві.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, був збитий у районі міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - ФРН та Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що іранські військові помилково збили Boeing. Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Наприкінці липня 2020 року в Києві відбулися переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак "МАУ". 20 жовтня Україна та Іран завершили другий раунд переговорів стосовно збитого літака "МАУ" поблизу Тегерана.

У лютому 2021 року ЗМІ оприлюднили аудіозапис, де людина, яку джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Заріфа, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що органи досудового розслідування і прокуратури України досліджують аудіозапис.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, українські прокурори роблять усе можливе, щоб встановити об'єктивну істину у справі, активно реалізуючи інструмент направлення запитів про міжнародну правову допомогу. Водночас іранська сторона так і не надала повних відповідей на українські запити про міжнародну правову допомогу, а останній із них узагалі залишила без реагування. Вона уточнила, що вже відбулося три раунди офіційних українсько-іранських переговорів, проте через 4 місяці жодної відповіді від компетентних органів Ісламської Республіки Іран так і не отримано.

У листопаді 2021 року в Міністерстві закордонних справ України заявили, що у відомстві взяли до відома інформацію про початок слухань у військовому суді Ірану справи про збитий літак рейсу PS752, перше засідання якого відбулося 21 листопада в Тегерані, зазначивши, що Іран не відповів на запити про міжнародну правову допомогу у цій справі.