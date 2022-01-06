Події

15:36 06.01.2022

Міжнародна група з координації та допомоги працюватиме за нормами міжнародного права над відшкодуванням Іраном збитків за збиття літака "МАУ"

4 хв читати
Міжнародна група з координації та допомоги працюватиме за нормами міжнародного права над відшкодуванням Іраном збитків за збиття літака "МАУ"

Міжнародна група з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 зосередиться на подальших діях для вирішення відповідно до норм міжнародного права питання щодо виконання Іраном міжнародно-правових зобов'язань та відшкодування збитків за збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

"Незважаючи на наші зусилля за останні два роки та численні спроби вирішити це питання шляхом переговорів, Міжнародна група визначила, що всі подальші спроби переконати Іран і вступити в переговори є марними. Міжнародна група наразі зосередиться на подальших діях для вирішення цього питання у відповідності до норм міжнародного права", - йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 з нагоди двох років із дня трагічного збиття рейсу PS752.

Учасники Міжнародної групи висловили єдність у своєму зобов'язанні притягнути Іран до відповідальності за дії та бездіяльність його цивільних та військових посадових осіб, які призвели до незаконного збиття рейсу PS752, та пообіцяли зробити все, щоб забезпечити повне відшкодування збитків, завданих порушенням Іраном норм міжнародного права.

У заяві зазначається, що майже два роки тому іранські військові запустили дві ракети класу "земля-повітря", знищивши поблизу Тегерана літак "Міжнародних авіаліній України", що прямував рейсом PS752.

"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, вшановуємо пам'ять 176 невинних пасажирів і членів екіпажу, які загинули в той трагічний день. Ми ніколи не забудемо ці марно втрачені життя і завжди будемо солідарні з родинами загиблих. В контексті цієї жахливої трагедії вони заслуговують на прозорість, справедливість, а також відповідальність усіх винних", - наголошується в заяві.

Повідомляється, що як група держав, які постраждали від порушень Ісламською Республікою Іран норм міжнародного права, вони об’єднали зусилля, щоб забезпечити захист інтересів жертв та їхніх сімей, а також повагу до принципу верховенства права.

"Маючи єдину ціль, ми постійно закликали Ісламську Республіку Іран до добросовісних переговорів, спрямованих на виконання Іраном міжнародно-правових зобов'язань щодо повного відшкодування збитків за збиття PS752. Зовсім нещодавно Міжнародна група PS752 звернулась до Ірану з пропозицією взяти на себе зобов’язання щодо вступу в переговори до 5 січня 2022 року. Але на превеликий жаль, 27 грудня ми отримали однозначну відповідь від Ірану, в якій зазначалось, що Іран не бачить потреби вести переговори з Міжнародною групою", - зазначається у заяві.

У Міжнародній групі пояснили, що незважаючи на те, що Іран спочатку погодився співпрацювати з Міжнародною групою, про що було повідомлено під час першого раунду переговорів 30 липня 2020 року, Іран наразі змінив свою позицію і категорично виступає проти будь-яких подальших переговорів, пов'язаних із колективною вимогою про відшкодування збитків за збивання PS752.

"Оскільки Іран несе міжнародно-правову відповідальність перед постраждалими державами, це питання має обговорюватись колективно, щоб забезпечити справедливе та рівне ставлення до всіх жертв трагедії. Нам зрозуміло, що Іран продовжує уникати виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань, відмовляючись вести подальші переговори з Міжнародною групою та не відшкодовуючи збитки за свої дії. Міжнародна група не вважає за доцільне терпіти наругу над пам’яттю 176 невинних жертв", - наголошується в заяві.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, був збитий у районі міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - ФРН та Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що іранські військові помилково збили Boeing. Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Наприкінці липня 2020 року в Києві відбулися переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак "МАУ". 20 жовтня Україна та Іран завершили другий раунд переговорів стосовно збитого літака "МАУ" поблизу Тегерана.

У лютому 2021 року ЗМІ оприлюднили аудіозапис, де людина, яку джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Заріфа, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що органи досудового розслідування і прокуратури України досліджують аудіозапис.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, українські прокурори роблять усе можливе, щоб встановити об'єктивну істину у справі, активно реалізуючи інструмент направлення запитів про міжнародну правову допомогу. Водночас іранська сторона так і не надала повних відповідей на українські запити про міжнародну правову допомогу, а останній із них узагалі залишила без реагування. Вона уточнила, що вже відбулося три раунди офіційних українсько-іранських переговорів, проте через 4 місяці жодної відповіді від компетентних органів Ісламської Республіки Іран так і не отримано.

У листопаді 2021 року в Міністерстві закордонних справ України заявили, що у відомстві взяли до відома інформацію про початок слухань у військовому суді Ірану справи про збитий літак рейсу PS752, перше засідання якого відбулося 21 листопада в Тегерані, зазначивши, що Іран не відповів на запити про міжнародну правову допомогу у цій справі.

Теги: #мау #збитки #іран #відшкодування
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:40 03.01.2022
Трампа треба судити за вбивство Сулеймані, інакше за смерть генерала помстяться - президент Ірану

Трампа треба судити за вбивство Сулеймані, інакше за смерть генерала помстяться - президент Ірану

18:13 03.01.2022
Віденські переговори щодо ядерної програми Ірану не принесуть відповідних для Ізраїлю результатів - глава МЗС

Віденські переговори щодо ядерної програми Ірану не принесуть відповідних для Ізраїлю результатів - глава МЗС

10:02 31.12.2021
США занепокоєні запуском іранської ракети в космос; мають намір домогтися відродження СВПД - ЗМІ

США занепокоєні запуском іранської ракети в космос; мають намір домогтися відродження СВПД - ЗМІ

15:20 28.12.2021
Збитки від 10 найбільших природних катастроф у 2021 році сягнули $170 млрд - експерти

Збитки від 10 найбільших природних катастроф у 2021 році сягнули $170 млрд - експерти

07:38 28.12.2021
Збитки від десяти найбільш серйозних природних катастроф 2021 року перевищили $170 млрд

Збитки від десяти найбільш серйозних природних катастроф 2021 року перевищили $170 млрд

13:27 27.12.2021
Баку й Тегеран усунули напруженість у двосторонніх відносинах - МЗС Азербайджану

Баку й Тегеран усунули напруженість у двосторонніх відносинах - МЗС Азербайджану

07:24 27.12.2021
У Відні стартує черговий раунд переговорів щодо іранської ядерної програми

У Відні стартує черговий раунд переговорів щодо іранської ядерної програми

16:43 22.12.2021
Шрі-Ланка планує виплачувати борг перед Іраном за постачання нафти чаєм

Шрі-Ланка планує виплачувати борг перед Іраном за постачання нафти чаєм

20:44 21.12.2021
Іран приховує посади та імена осіб, обвинувачених у причетності до катастрофи рейсу PS 752 – заступник генпрокурора Якубовський

Іран приховує посади та імена осіб, обвинувачених у причетності до катастрофи рейсу PS 752 – заступник генпрокурора Якубовський

13:13 21.12.2021
"МАУ" у 2022 році планує розширити флот до 30 літаків, на 30% збільшити кількість рейсів

"МАУ" у 2022 році планує розширити флот до 30 літаків, на 30% збільшити кількість рейсів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

У Сєвєродонецьку чоловік погрожував кинути гранату з вікна багатоповерхівки

КМДА закликає представників християнських конфесій дотримуватися протиепідемічних заходів під час Різдвяних богослужінь

У ДСНС попереджають українців про погіршення погодних умов в окремих областях

Порошенко заявляє, що повернеться в Україну 17 січня

ОСТАННЄ

Релігійні заходи відбуватимуться без парафіян під час дії НС у Казахстані - держТБ

В Офісі генпрокурора підтвердили накладення арешту на майно Порошенка

Адвокати Порошенка оскаржать рішення Печерського суду про арешт майна п'ятого президента

Саакашвілі продовжив висунутий тюремній владі ультиматум до кінця січня - адвокат

Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

Шкільні канікули у Казахстані продовжили до 17 січня, студентам - до 24 січня

У Сєвєродонецьку чоловік погрожував кинути гранату з вікна багатоповерхівки

В Україні достатньо ковідних вакцин для повного курсу вакцинації та бустерної дози - міністр

ЄС перевиконав свою обіцянку забезпечити вакцинами від коронавірусу країни з низьким та середнім доходом

Шмигаль домовився з Боррелем про проведення засідання Ради асоціації Україна-ЄС у квітні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА