Адвокати Порошенка оскаржать рішення Печерського суду про арешт майна п'ятого президента

Адвокати п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка подадуть апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про арешт його майна.

"Безумовно, що буде подано апеляцію", - сказав адвокат Ігор Головань журналістам у четвер.

Він також анонсував звернення адвокатів п'ятого президента до Європейського суду з прав людини. "Ми звертатимемося до Європейського суду з прав людини щодо цього", - зазначив адвокат.

Головань наголосив, що головна ціль ухвали Печерського суду - "завадити політичній діяльності Порошенка".

На думку адвоката, Печерський районний суд виніс свою ухвалу на підставі підроблених документів, які були йому передані. За словами юриста, той, хто приніс ці документи і хто їх прийняв, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Раніше Печерський районний суд м. Києва наклав арешт на майно та активи, що належать п'ятому президенту України, нардепу Петру Порошенку.

Як повідомлялося, 20 грудня ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав.

Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського". Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко, який перебуває у відрядженні в ЄС, 6 січня заявив, що повернеться до України 17 січня.

Пізніше адвокат п'ятого президента Ігор Головань заявив про спробу грубого порушення закону владою у зв'язку зі спробою таємного розгляду клопотання про арешт майна п'ятого президента у Печерському районному суді міста Києва.