КМДА закликає представників християнських конфесій дотримуватися протиепідемічних заходів під час Різдвяних богослужінь

Столична влада закликає представників усіх християнських конфесій дотримуватись протиепідемічних заходів під час Різдвяних богослужінь, а також перед їх початком здійснювати моніторинг стану здоров'я священнослужителів.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА), у столиці продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

У "жовтій" зоні проведення масових заходів, зокрема релігійних, дозволено лише за наявності у всіх учасників (організаторів, співробітників та відвідувачів) сертифіката про вакцинацію або негативного результату тестування на COVID-19 або документа про одужання, крім осіб, які не досягли 18 років", - нагадали у КМДА.

Так, на відвідувачах масових заходів мають бути захисні маски чи респіратори. Не можна відвідувати масові релігійні заходи у разі респіраторних симптомів (нежить, біль у горлі, кашель, чхання, підвищення температури тощо).

"Крім того, перед проведенням богослужінь необхідно здійснювати моніторинг стану здоров'я священнослужителів. У культових спорудах до початку та після завершення богослужінь – провітрювання та дезінфекція, особливо поверхонь, з якими контактують парафіяни", - наголосили у КМДА.