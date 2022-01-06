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11:12 06.01.2022

Кулеба доручив дипломатам зосередитись на захисті інтересів українців у Казахстані

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Кулеба доручив дипломатам зосередитись на захисті інтересів українців у Казахстані

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитись на захисті інтересів українських громадян у Казахстані, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Уважно слідкуємо за розвитком подій у Казахстані. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитись на захисті інтересів українських громадян у Казахстані. Наразі ключовий пріоритет – їх безпека", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна в четвер.

За його словами, посольство України у Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися по допомогу за телефоном: +7 705 755 66 10 або через електронну пошту: emb_kz@mfa.gov.ua.

"Ситуація ускладнюється запровадженням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв'язку та інтернету. Частково обмежений рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси", - пояснив речник.

Він зазначив, що у середу ввечері група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту.

"Дипломати допомогли українцям з пошуком місць для ночівлі. Наразі посольство з'ясовує з адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв'язок із пасажирами. За інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султану працює у штатному режимі. Сьогодні планується рейс до Києва", – розповів Ніколенко.

Він наголосив, що МЗС України очікує від казахстанської влади неухильного гарантування безпеки громадян України, надання їм повного сприяння, зокрема і тим українців, які вважають за краще залишити територію Казахстану.

МЗС України також закликає громадян України уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, виявляти підвищену пильність та обережність, а також зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua), щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.

"Хочу всіх заспокоїти: Українська держава своїх громадян не залишить напризволяще", - запевнив речник МЗС.

Ніколенко додав, що подальші кроки МЗС та інших відомств для захисту інтересів українців у Казахстані коригуватимуть залежно від розвитку ситуації з безпекою.

Теги: #українці #казахстан
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