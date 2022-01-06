"Укрзалізниця" додала понад 1,8 тис. місць зі Львова на післяріздвяний період

АТ "Укрзалізниця" завдяки звільненню службових броней із 16:00 5 січня додало у продаж понад 1 800 квитків зі Львова за найпопулярнішими напрямками.

Як зазначається у повідомленні компанії, таким чином УЗ реагує на надвисокий попит на квитки зі Львова у період 8-9 січня.

Ці квитки будуть доступні на сайті та в офіційному чат-боті "Укрзалізниці".

Квитки також можна сплатити карткою "єПідтримка" будь-якого банку.

Як повідомлялося, у новорічно-різдвяний період подорожі залізницею обрали вже понад мільйон українців, а найпопулярнішими напрямками стали Львів, Харків, Ужгород та Херсон.