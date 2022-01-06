Події

10:16 06.01.2022

"Укрзалізниця" додала понад 1,8 тис. місць зі Львова на післяріздвяний період

1 хв читати
"Укрзалізниця" додала понад 1,8 тис. місць зі Львова на післяріздвяний період

АТ "Укрзалізниця" завдяки звільненню службових броней із 16:00 5 січня додало у продаж понад 1 800 квитків зі Львова за найпопулярнішими напрямками.

Як зазначається у повідомленні компанії, таким чином УЗ реагує на надвисокий попит на квитки зі Львова у період 8-9 січня.

Ці квитки будуть доступні на сайті та в офіційному чат-боті "Укрзалізниці".

Квитки також можна сплатити карткою "єПідтримка" будь-якого банку.

Як повідомлялося, у новорічно-різдвяний період подорожі залізницею обрали вже понад мільйон українців, а найпопулярнішими напрямками стали Львів, Харків, Ужгород та Херсон.

Теги: #транспорт #львів #укрзалізниця
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:21 05.01.2022
Укрзалізниця" додала понад 1,5 тис. місць на 11 популярних напрямків на свята

Укрзалізниця" додала понад 1,5 тис. місць на 11 популярних напрямків на свята

16:21 01.01.2022
"Укрзалізниця" відкрила лаунж-зону на центральному залізничному вокзалі в Києві

"Укрзалізниця" відкрила лаунж-зону на центральному залізничному вокзалі в Києві

11:38 31.12.2021
Новий 2022 рік у потягах зустрінуть близько 10 тис. пасажирів - "Укрзалізниця"

Новий 2022 рік у потягах зустрінуть близько 10 тис. пасажирів - "Укрзалізниця"

05:52 31.12.2021
У новорічну ніч міський транспорт Києва працюватиме на дві години довше

У новорічну ніч міський транспорт Києва працюватиме на дві години довше

13:14 30.12.2021
"Укрзалізниця" електрифікувала близько 7 км колій ділянки Черкаси - ім. Тараса Шевченка

"Укрзалізниця" електрифікувала близько 7 км колій ділянки Черкаси - ім. Тараса Шевченка

17:42 29.12.2021
Кабмін затвердив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради "Укрзалізниці"

Кабмін затвердив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради "Укрзалізниці"

15:38 29.12.2021
У новорічну ніч міський транспорт Києва працюватиме на дві години довше

У новорічну ніч міський транспорт Києва працюватиме на дві години довше

14:31 29.12.2021
"Укрзалізниця" запустила модернізований приміський потяг на новому маршруті Бахмут-Харків

"Укрзалізниця" запустила модернізований приміський потяг на новому маршруті Бахмут-Харків

13:48 29.12.2021
Один із двох потягів Skoda вийде на маршрут Київ-Львів 30 грудня – УЗ

Один із двох потягів Skoda вийде на маршрут Київ-Львів 30 грудня – УЗ

08:30 29.12.2021
"Укрзалізниця" запустила прямі поїзди з Василькова до Києва

"Укрзалізниця" запустила прямі поїзди з Василькова до Києва

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

КМДА закликає представників християнських конфесій дотримуватися протиепідемічних заходів під час Різдвяних богослужінь

У ДСНС попереджають українців про погіршення погодних умов в окремих областях

Порошенко заявляє, що повернеться в Україну 17 січня

В Україні за добу виявили 6 632 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 9 121 особа, 187 померли

ОДКБ спрямовує миротворчі сили до Казахстану

ОСТАННЄ

Кулеба доручив дипломатам зосередитись на захисті інтересів українців у Казахстані

КМДА закликає представників християнських конфесій дотримуватися протиепідемічних заходів під час Різдвяних богослужінь

Температура у Києві в січні встановила четвертий рекорд, кліматична норма відповідає погоді початку квітня

Адвокат заявив про спробу грубого порушення закону владою через спробу таємного розгляду клопотання про арешт майна Порошенка

Прогноз погоди на Різдво: святкуємо комфортно!

У ДСНС попереджають українців про погіршення погодних умов в окремих областях

У Казахстані внаслідок протестів постраждали понад тисячу людей - МОЗ

Порошенко заявляє, що повернеться в Україну 17 січня

РФ направила ВДВ до Казахстану

Поліцейські отримають підвищену зарплату вже у січні - Клименко

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА