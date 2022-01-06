У Нур-Султані та Алмати знову відключили інтернет, телефонний зв'язок працює з перебоями

У столиці Казахстану Нур-Султані та місті республіканського значення Алмати у четвер знову відключили інтернет, телефонний зв'язок працює з перебоями, повідомляють кореспонденти "Інтерфакс-Казахстан".

Відключення сталося у ніч проти четверга. Зник інтернет, телефонний зв'язок практично не працює.

Раніше повідомлялося, що казахстанські сайти, зокрема низка ЗМІ, недоступні за кордоном, жителі республіки повідомляли про проблеми зі зв'язком.

Казахстанці, які перебувають за кордоном, не могли зв'язатися зі своїми рідними в Нур-Султані та Алмати телефоном та через інтернет-месенджери.

У середу Токаєв заявив про захоплення "терористичними бандами" аеропорту Алмати, де знаходяться, зокрема, іноземні літаки. "Терористичні банди захоплюють великі інфраструктурні об'єкти, зокрема в Алмати захоплено аеропорт, п'ять літаків, включно з іноземними літаками. Алмати зазнала нападу, руйнування, вандалізму", - сказав Токаєв, його звернення транслював держтелеканал "Хабар 24".

Також Токаєв заявив, що звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу.

"З огляду на те, що дані терористичні банди є по суті міжнародними, вони пройшли серйозну підготовку за кордоном, їх напад на Казахстан можна розглядати і треба розглядати як акт агресії. У зв'язку з цим, покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до глав держав ОДКБ надати допомогу Казахстану у подоланні цієї терористичної загрози", - сказав Токаєв.

В Алмати у ніч на четвер розпочалася антитерористична операція.

У місті чути автоматні черги, жителі у соціальних мережах та месенджерах повідомляють про перестрілку із застосуванням автоматичної зброї.

Очевидці повідомляють, що автоматами озброєні не лише поліцейські та військові, а й протестувальники. У месенджерах та соціальних мережах викладаються відеоролики, на яких чітко чути автоматні черги.

Жителів Алмати гучномовцями закликають залишити вулиці.