На Тернопільщині перекинувся бензовоз, рятувальники усувають наслідки

Рятувальники усувають наслідки перекидання автоцистерни з подальшим витоком пального в Тернопільській області, без постраждалих, повідомили у ДСНС.

"5 січня о 20:22 у смт Нагірянка Чортківського району на автодорозі М 19 "Доманове – Тереблече", водій автоцистерни (попередньо перевозив бензин ємністю 31 м куб.) не впорався з керуванням і допустив перекидання автомобіля в кювет, внаслідок чого сталася розгерметизація з наступним витоком пального з горловини", – йдеться у повідомленні на сайті відомства у середу ввечері.

У ДСНС наголосили, що за попередньою інформацією жертв і постраждалих немає. Також відсутня загроза житловим будинкам.

Від ДСНС залучено 15 осіб та 3 од. техніки.