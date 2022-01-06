Події

07:37 06.01.2022

На Тернопільщині перекинувся бензовоз, рятувальники усувають наслідки

1 хв читати
На Тернопільщині перекинувся бензовоз, рятувальники усувають наслідки

Рятувальники усувають наслідки перекидання автоцистерни з подальшим витоком пального в Тернопільській області, без постраждалих, повідомили у ДСНС.

"5 січня о 20:22 у смт Нагірянка Чортківського району на автодорозі М 19 "Доманове – Тереблече", водій автоцистерни (попередньо перевозив бензин ємністю 31 м куб.) не впорався з керуванням і допустив перекидання автомобіля в кювет, внаслідок чого сталася розгерметизація з наступним витоком пального з горловини", – йдеться у повідомленні на сайті відомства у середу ввечері.

У ДСНС наголосили, що за попередньою інформацією жертв і постраждалих немає. Також відсутня загроза житловим будинкам.

Від ДСНС залучено 15 осіб та 3 од. техніки.

 

 

Теги: #дтп #цистерна #тернопільська_область
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:24 04.01.2022
Одеські правоохоронці розслідують смертельну ДТП у с. Ширяєве

Одеські правоохоронці розслідують смертельну ДТП у с. Ширяєве

07:19 03.01.2022
У Рівному нетверезий водій на смерть збив військовослужбовця

У Рівному нетверезий водій на смерть збив військовослужбовця

07:14 03.01.2022
Двоє людей загинули у нічній ДТП у Миколаєві

Двоє людей загинули у нічній ДТП у Миколаєві

07:09 02.01.2022
У Дніпрі в результаті ДТП за участю трьох авто постраждали жінка і дитина

У Дніпрі в результаті ДТП за участю трьох авто постраждали жінка і дитина

12:46 31.12.2021
Підліток, який скоїв у Харкові ДТП зі смертельним результатом, постане перед судом - прокуратура

Підліток, який скоїв у Харкові ДТП зі смертельним результатом, постане перед судом - прокуратура

11:08 31.12.2021
На трасі Київ-Одеса сталася ДТП, рух транспорту в бік столиці ускладнений - поліція

На трасі Київ-Одеса сталася ДТП, рух транспорту в бік столиці ускладнений - поліція

08:55 29.12.2021
Рух транспорту перекрито в результаті ДТП зі "швидкою" на Софіївській Борщагівці

Рух транспорту перекрито в результаті ДТП зі "швидкою" на Софіївській Борщагівці

22:09 28.12.2021
Затримується поїзд Ворохта-Київ через пожежу на складі хлібокомбінату у Тернопільській області

Затримується поїзд Ворохта-Київ через пожежу на складі хлібокомбінату у Тернопільській області

07:09 27.12.2021
На трасі Одеса-Миколаїв сталася ДТП за участю рейсового автобуса, п'ятеро людей госпіталізовані

На трасі Одеса-Миколаїв сталася ДТП за участю рейсового автобуса, п'ятеро людей госпіталізовані

07:30 26.12.2021
Поліцейські встановили особу іноземця, який вчинив ДТП у Сумській області

Поліцейські встановили особу іноземця, який вчинив ДТП у Сумській області

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ОДКБ спрямовує миротворчі сили до Казахстану

Пашинян заявив, що ухвалив рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану для стабілізації обстановки

Блінкен заявив, що дуже складно досягти прогресу з РФ, коли та "приставила дуло до скроні" України

Президент Казахстану звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу

Вісім поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії загинули під час протестів у Казахстані - ЗМІ з посиланням на МВС республіки

ОСТАННЄ

Рятувальники завершили відкачування води у постраждалих районах Закарпаття

Прем'єр Литви заявив про відсутність планів продовжити режим НС на кордоні з Білоруссю

В Естонії за підозрою у корупції затримано екс-главу МВС

Міністри оборони США та Великої Британії висловилися за підтримку суверенітету України

Усі адміністративні будівлі столиці Казахстану взяті під посилену охорону, обмежено доступ до інтернету, роботу всіх банків призупинено

США засуджують акти насильства в Казахстані та закликають до стабілізації ситуації мирним шляхом

У Нур-Султані та Алмати знову відключили інтернет, телефонний зв'язок працює з перебоями

За добу російські найманці чотири рази відкривали вогонь по українським позиціям на Донбасі

Китайське місто Сіань оголосило про повне закриття аеропорту через COVID-19

ОДКБ спрямовує миротворчі сили до Казахстану

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА