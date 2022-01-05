Влада Алмати оголосила про звільнення аеропорту, у місті почалася спецоперація

Аеропорт Алмати очистили від протестувальників, повітряна гавань повертається до штатного режиму роботи, повідомив заступник акима міста Ержан Бабакумаров.

"У місті почалася спецоперація. Аеропорт звільнено. Переводиться в штатний режим роботи", - сказав Бабакумаров журналістам.

Водночас інфоцентр комендатури Алмати повідомив, що "у місті розпочато антитерористичну спецоперацію з метою встановлення порядку".

"На жаль, радикально налаштовані прихильники заворушень завдали величезних збитків місту, чинили опір законним діям правоохоронних органів щодо наведення порядку та гарантування безпеки", - наголошується в повідомленні.

У прес-службі аеропорту міста підтвердили, що будівлю звільнено після захоплення, було проведено спецоперацію.

Аеропорт Алмати розгромлений після захоплення, розбиті вітрини кафе, магазинів та пунктів продажу авіаквитків, повідомляють очевидці. На парковці біля аеропорту палають автомобілі. За даними очевидців, також розгромлено банкомати на території аеропорту.

"Екстремісти вчиняють мародерські дії, завдаючи шкоди бізнесу. Більше того, ставлять під загрозу життя і здоров'я мирних городян, перешкоджаючи роботі медичних працівників і завдаючи шкоди поліклінікам і лікарням. Висока організованість бандитів, які бешкетують в Алмати, свідчить про серйозну підготовку за кордоном. Їх напад на Казахстан є актом агресії, спробою підриву цілісності держави", - йдеться у ньому.

Комендатура Алмати закликає мешканців зберігати спокій та сприяти правоохоронним органам у наведенні конституційного порядку та встановленні громадської безпеки, зазначається у повідомленні.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про захоплення "терористичними бандами" аеропорту Алмати, де знаходяться іноземні літаки. "Терористичні банди захоплюють великі інфраструктурні об'єкти, зокрема в Алмати захоплено аеропорт, п'ять літаків, включно з іноземними. Алмати зазнала нападу, руйнування, вандалізму", - сказав Токаєв, його звернення транслював держтелеканал "Хабар 24".