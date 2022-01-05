Блінкен заявив, що дуже складно досягти прогресу з РФ, коли та "приставила дуло до скроні" України

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що для досягнення прогресу у вирішенні питань із Росією необхідна деескалація ситуації з Україною.

"Але реальне питання полягає в тому, чи серйозно Росія налаштована на дипломатичні зусилля та деескалацію. Важливо, щоб розпочалися ці переговори", - сказав Блінкен на прес-конференції.

"Дуже складно досягти будь-якого реального прогресу в будь-яких із цих сфер в умовах, коли спостерігається ескалація та погрози з дулом, приставленим до скроні України", - зазначив він.