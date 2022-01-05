Події

20:53 05.01.2022

Блінкен заявив, що дуже складно досягти прогресу з РФ, коли та "приставила дуло до скроні" України

1 хв читати
Блінкен заявив, що дуже складно досягти прогресу з РФ, коли та "приставила дуло до скроні" України

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що для досягнення прогресу у вирішенні питань із Росією необхідна деескалація ситуації з Україною.

"Але реальне питання полягає в тому, чи серйозно Росія налаштована на дипломатичні зусилля та деескалацію. Важливо, щоб розпочалися ці переговори", - сказав Блінкен на прес-конференції.

"Дуже складно досягти будь-якого реального прогресу в будь-яких із цих сфер в умовах, коли спостерігається ескалація та погрози з дулом, приставленим до скроні України", - зазначив він.

Теги: #сша #росія #переговори #держсекретар
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:39 05.01.2022
США продовжать надавати військову допомогу Україні найближчими місяцями і тижнями - Блінкен

США продовжать надавати військову допомогу Україні найближчими місяцями і тижнями - Блінкен

20:39 05.01.2022
Домовленості США та РФ щодо безпеки в Європі неможливі без участі європейців

Домовленості США та РФ щодо безпеки в Європі неможливі без участі європейців

20:15 05.01.2022
"Північний потік-2" навряд чи запрацює, якщо РФ вторгнеться в Україну - Блінкен

"Північний потік-2" навряд чи запрацює, якщо РФ вторгнеться в Україну - Блінкен

20:08 05.01.2022
США з союзниками порушать на переговорах з РФ наступного тижня питання ворожих дій Москви

США з союзниками порушать на переговорах з РФ наступного тижня питання ворожих дій Москви

16:23 05.01.2022
Росія, як і раніше, блокує постачання енерговугілля з Казахстану для "Центренерго" – глава Міненерго

Росія, як і раніше, блокує постачання енерговугілля з Казахстану для "Центренерго" – глава Міненерго

09:44 05.01.2022
У США достатньо запасів вакцин від COVID-19 і "бустерів" для всіх жителів країни - Байден

У США достатньо запасів вакцин від COVID-19 і "бустерів" для всіх жителів країни - Байден

07:38 05.01.2022
США не обговорюватимуть із Росією в Женеві питання, що стосуються НАТО

США не обговорюватимуть із Росією в Женеві питання, що стосуються НАТО

07:27 05.01.2022
США можуть перебазувати до Європи своїх військовослужбовців у разі потреби

США можуть перебазувати до Європи своїх військовослужбовців у разі потреби

07:11 05.01.2022
США сподіваються, що їм не доведеться вводити масштабні санкції стосовно Росії через Україну

США сподіваються, що їм не доведеться вводити масштабні санкції стосовно Росії через Україну

08:08 04.01.2022
Американські медики фіксують зростання темпів поширення COVID-19 у країні

Американські медики фіксують зростання темпів поширення COVID-19 у країні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Казахстану звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу

Вісім поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії загинули під час протестів у Казахстані - ЗМІ з посиланням на МВС республіки

Лукашенко провів телефонні розмови з Путіним і Токаєвим

Режим НС впроваджено на всій території Казахстану

Поліція Києва перевіряє інформацію про нібито мінування низки ТЦ у Києві

ОСТАННЄ

Із січня 2022 року поліцейським буде підвищена зарплата - Клименко

Президент Казахстану звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу

Вісім поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії загинули під час протестів у Казахстані - ЗМІ з посиланням на МВС республіки

Арешт на безготівкові кошти "АрселорМіттал Кривий Ріг" був накладений лише в межах суми ймовірно завданої шкоди

Лукашенко провів телефонні розмови з Путіним і Токаєвим

Режим НС впроваджено на всій території Казахстану

В Одесі п'ятеро студентів через несправність газової колонки отруїлися газом, троє з них - у стані середньої тяжкості

У Закарпатській області через сильні опади сталися підтоплення будинків, доріг і зсуви ґрунту

Протестувальники знесли пам'ятник Назарбаєву в Талдикоргані

На Харківщині затримали поліцейського, який вимагав хабар за приховування злочину

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА