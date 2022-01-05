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20:34 05.01.2022

Арешт на безготівкові кошти "АрселорМіттал Кривий Ріг" був накладений лише в межах суми ймовірно завданої шкоди

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Арешт на безготівкові кошти "АрселорМіттал Кривий Ріг" був накладений лише в межах суми ймовірно завданої шкоди

Клопотання прокурора Офісу генерального прокурора, яким було накладено арешт на безготівкові кошти на окремих рахунках ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", стосується лише коштів, визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні та в межах суми встановленої ймовірно завданої шкоди, повідомляли агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора у середу.

"Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що з цих рахунків не провадилися відрахування зі сплати податків, зборів та інших загальнообов'язкових платежів, а також для виплати заробітної плати", - повідомили агентству.

Зазначається, що в рамках зазначеного кримінального провадження чинному фінансовому директору – головному бухгалтеру підприємства у листопаді 2021 року було повідомлено про підозру у скоєнні службового підроблення та умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

"За даними слідства, підозрюваний вніс свідомо неправдиві відомості до декларації з рентної плати за користування надрами для видобутку корисних копалин родовищ залізних руд, тим самим ухилившись від сплати до бюджету рентної плати на суму понад 2,24 млрд грн. Злочинні дії та відповідна сума завданої шкоди державі підтверджені висновками комплексної судової експертизи", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Там додають, що клопотання про арешт рахунків підприємства було подано прокурором з метою відшкодування збитків, заподіяних бюджету України, та забезпечення спеціальної конфіскації.

В ОГП уточнюють, що всі процесуальні дії відбуваються виключно в рамках чинного законодавства та всередині кримінального провадження.

"Офіс Генерального прокурора завжди послідовно відстоює інтереси інвесторів, однак, перш за все, захищає закон", - підсумували в Офісі генпрокурора.

Раніше в компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомили, що Офіс Генерального прокурора України спільно із Шевченківським судом м. Київ 4 січня заблокували кошти на всіх рахунках підприємства.

Згідно з прес-релізом компанії в середу, представники Офісу генпрокурора звернулися до українських банків з вимогою виконати ухвалені 30 листопада 2021 року судом рішення про накладення арештів на рахунки підприємства.

Також уточнюється, що спір стосується підходу до розрахунку ренти. 4 листопада 2021 року окружний адміністративний суд підтримав позицію АМКР, відхиливши цивільний позов проти компанії, порушений Державною податковою службою. До податкових органів подано апеляцію, і компанія готується відстоювати свою позицію в апеляційному адміністративному суді.

 

 

Теги: #рахунки #пояснення #компанія #арешт
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