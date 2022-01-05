Протестувальники зайняли аеропорт Алмати, його роботу призупинено - ЗМІ

Протестувальники паралізували роботу аеропорту Алмати, він перестав функціонувати, повідомив інформаційний портал Orda.kz.

"Весь день пасажирам говорили, що армія захищає аеропорт, літаки літають у штатному режимі, а реєстрація відбувалася в ручному режимі. Нині у службі безпеки аеропорту нам сказали: "Вибачте, аеропорт захоплено. Рейсів сьогодні не буде", - повідомив портал Orda.kz із посиланням на блогера Алішера Єлікбаєва.

За даними порталу, Єлікбаєв перебуває в готелі біля аеропорту, він мав вилетіти опівночі.