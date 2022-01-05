Події

17:20 05.01.2022

Протестувальники зайняли аеропорт Алмати, його роботу призупинено - ЗМІ

1 хв читати
Протестувальники зайняли аеропорт Алмати, його роботу призупинено - ЗМІ

Протестувальники паралізували роботу аеропорту Алмати, він перестав функціонувати, повідомив інформаційний портал Orda.kz.

"Весь день пасажирам говорили, що армія захищає аеропорт, літаки літають у штатному режимі, а реєстрація відбувалася в ручному режимі. Нині у службі безпеки аеропорту нам сказали: "Вибачте, аеропорт захоплено. Рейсів сьогодні не буде", - повідомив портал Orda.kz із посиланням на блогера Алішера Єлікбаєва.

За даними порталу, Єлікбаєв перебуває в готелі біля аеропорту, він мав вилетіти опівночі.

Теги: #алмати #аеропорт #блокування
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:20 05.01.2022
Комендант Алмати повідомив про 500 побитих під час заворушень жителів міста

Комендант Алмати повідомив про 500 побитих під час заворушень жителів міста

22:09 04.01.2022
Поліція в Казахстані застосовує світлошумові гранати та сльозогінний газ проти мітингувальників, демонстранти підпалюють поліцейські авто

Поліція в Казахстані застосовує світлошумові гранати та сльозогінний газ проти мітингувальників, демонстранти підпалюють поліцейські авто

07:51 01.01.2022
Супроводжуючим дозволили вільний вхід до аеропорту "Бориспіль" за наявності масок чи респіраторів

Супроводжуючим дозволили вільний вхід до аеропорту "Бориспіль" за наявності масок чи респіраторів

09:46 28.12.2021
В аеропорту "Бориспіль" за п'ять днів виявили 35 підроблених COVID-сертифікатів

В аеропорту "Бориспіль" за п'ять днів виявили 35 підроблених COVID-сертифікатів

09:49 27.12.2021
Через "мінування" Харківського аеропорту майже на годину затримався рейс на Познань

Через "мінування" Харківського аеропорту майже на годину затримався рейс на Познань

11:16 05.12.2021
У Бориспільському аеропорту правоохоронці виявили 19 підроблених COVID-сертифікатів

У Бориспільському аеропорту правоохоронці виявили 19 підроблених COVID-сертифікатів

12:13 03.12.2021
У Львові у двох іноземок виявили валюти та ювелірних виробів на 15 млн грн - митниця

У Львові у двох іноземок виявили валюти та ювелірних виробів на 15 млн грн - митниця

10:40 26.11.2021
В Одесі "замінували" аеропорт, поліція перевіряє інформацію

В Одесі "замінували" аеропорт, поліція перевіряє інформацію

11:49 24.11.2021
Facebook заблокував сторінку "Укртрансгазу"

Facebook заблокував сторінку "Укртрансгазу"

22:39 10.11.2021
В Одесі мінували аеропорт, поліція шукає вибухівку

В Одесі мінували аеропорт, поліція шукає вибухівку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Казахстані припинили мовлення деякі телеканали

У Нур-Султані та Алмати відключили інтернет і телефонний зв'язок

Горить будівля адміністрації Алмати

Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО 10 січня

Посольство України закликало українців утриматися від поїздок до Казахстану у зв'язку з упровадженням надзвичайного стану

ОСТАННЄ

На Донбасі російські найманці тричі порушили режим припинення вогню від початку доби

Апеляційний суд повернув до Оболонського справу та скарги Януковича на вирок про держзраду

Будь-яка військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну - Боррель

Боррель: Безпека в Європі та безпека в Україні стосується насамперед українців та європейців

Кулеба закликав українців у Казахстані уникати акцій протесту

Прокуратура через суд заблокувала всі рахунки "ArcelorMittal Кривий Ріг" через спір щодо рентних платежів за видобуток залізняку

"Євросолідарність" вимагає виплатити заборгованість та підвищити зарплату співробітникам Нацполіції

Протестувальники в Казахстані намагаються знести один із пам'ятників Назарбаєву - ЗМІ

Україна та Індія мають значний потенціал військово-технічної співпраці – Данілов

МЗС України розширило рекомендації для громадян, які перебувають у Казахстані

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА