МЗС України розширило рекомендації для громадян, які перебувають у Казахстані

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям, які перебувають на території Казахстану, не залишати місця проживання без нагальної потреби та завжди мати із собою документи, що посвідчують особу.

"У зв’язку із подіями в низці регіонів Республіки Казахстан Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам, які перебувають на території цієї країни, постійно відстежувати інформацію про розвиток ситуації, виявляти підвищену пильність та обережність, неухильно дотримуватися вказівок та розпоряджень представників місцевої влади та правоохоронних органів, не залишати місця свого проживання без нагальної потреби, завжди мати із собою документи, які посвідчують особу", - зазначено в повідомленні прес-служби МЗС.

Крім того, громадянам України рекомендується зареєструватись в електронній системі "ДРУГ".

У разі обставин, що потребують негайної консульської допомоги, варто негайно звертатися до посольства України в Республіці Казахстан (тел.: +7 705 755 66 10, електронна пошта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua) або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 044 238 16 57, електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.

Раніше посольство України в Казахстані закликало українців утриматися від прибуття до Казахстану у зв'язку із впровадженням з 5 січня до 19 січня 2022 року надзвичайного стану у м. Алмати, Алматинській та Мангістауській областях.

Як повідомлялося, мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв упровадив у столиці країни Нур-Султані, в місті республіканського значення Алмати, а також у Мангістауській та Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.

Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку.