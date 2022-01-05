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10:57 05.01.2022

НАЗК розробило професійний стандарт антикорупційного уповноваженого

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НАЗК розробило професійний стандарт антикорупційного уповноваженого

Міністерство економіки України затвердило професійний стандарт "Уповноваженого з антикорупційної діяльності", над яким працювали фахівці Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), повідомляється на сайті Нацагентства в середу.

У документі визначено загальні та професійні компетентності, а також функціонал уповноважених. До списку професійних компетентностей уповноваженого ввійшли: доброчесність; досягнення результатів; аналітичні здібності; комунікація і взаємодія.

Як наголошується в повідомленні, затвердження професійного стандарту дасть поштовх до розвитку професії антикорупційного уповноваженого.

"Звичайно, професійний стандарт не може стати вирішенням усіх проблем професії. Але це сигнал, що професією займаються, й рамка того, як із нею можна працювати, щоби не припуститися помилок у регулюванні, плануванні професійних функцій та умов роботи, організації професійного навчання", - зазначив керівник департаменту запобігання та виявлення корупції Сергій Деркач.

У повідомленні наголошується, що профстандарт закладає фундамент розвитку професійної освіти антикорупційних професіоналів. На основі його положень НАЗК планує ініціювати розробку низки освітніх програм для підготовки антикорупційних професіоналів державного сектора.

Теги: #корупція #кадри #назк
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