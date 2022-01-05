Події

07:41 05.01.2022

У селі на Закарпатті госпіталізовано двох людей через вибух газоповітряної суміші

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У селі на Закарпатті госпіталізовано двох людей через вибух газоповітряної суміші

У с. Бедевля на Закарпатті вибух газоповітряної суміші зруйнував літню кухню, власників госпіталізовано, повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України в Закарпатській області.

"04 січня о 16:06 до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про вибух без подальшого горіння в літній кухні на вул. Чонки с. Бедевля Тячівського району. Виїздом на місце встановлено, що внаслідок вибуху отримали травми та були доставлені до лікарні двоє пенсіонерів 1940 та 1946 років народження", - зазначено в повідомленні.

Значних руйнувань зазнала будівля літньої кухні.

До місця пригоди залучалися рятувальники 1-державної пожежно-рятувальної частини м. Тячів та місцевої пожежної команди смт Тересва.

Обставини події встановлюються.

 

 

Теги: #вибух #постраждалі #закарпаття
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