Події

07:24 05.01.2022

Боррель прибув до України, аби підтримати територіальну цілісність країни

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Боррель прибув до України, аби підтримати територіальну цілісність країни

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що метою його візиту в Україну є демонстрація підтримки Європейським союзом суверенітету та територіальної цілісності країни.

"У зв'язку з посиленням військової могутності Росії (біля кордонів України - ІФ), що зростає, я перебуваю тут, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальній цілісності України та підтримати послідовні зусилля щодо реформування, які мають ключове значення для стійкості", - написав голова дипломатії ЄС у Twitter у ніч проти середи.

Раніше Європейська зовнішньополітична служба (ЄВС), анонсуючи візит Борреля 4-6 січня до України, заявила, що така демонстрація підтримки Києва Брюсселем відбувається у момент, коли країна стикається з нарощуванням російської військової могутності та гібридними діями.

У вівторок, як повідомила ЄВС, високий представник Євросоюзу у зв'язку зі своїм візитом в Україну обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом тему концентрації сил РФ поблизу українського кордону, а також російські пропозиції у сфері безпеки.

Боррель і Столтенберг, зазначалося в повідомленні, "обговорили військове посилення Росії на кордоні з Україною, а також два проекти домовленостей про безпеку, спрямовані Росією до США та НАТО".

 

 

Теги: #прибуття #єс #боррель #україна
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